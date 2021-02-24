Открытие Грузии, переизбрание Миллера, мегаяхта Абрамовича. Главное 24 февраля

Грузия вскоре открывает границы для россиян. ФАС запретила «Яндексу» предоставлять преимущество своим сервисам в поисковой выдаче. Абрамович строит новую огромную яхту. Что произошло за день.

С 1 марта жители России смогут въехать в Грузию, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Об этом пишет грузинский «Первый канал». Аналогичные условия для въезда в Грузию введены для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Беларуси.

С 25 февраля в Грузии снимаются ограничения на передвижение междугороднего транспорта, будут открыты гостиницы на горных курортах, с 1 марта в Батуми открываются заведения общепита, кроме как по выходным, а с 8 марта — по всей Грузии. При этом комендантский час с 21.00 до 5.00 в стране сохраняется, уточнил премьер-министр.

Роман Абрамович заказал 145-метровую яхту

Миллиардер Роман Абрамович F 10 в 2021 году получит 145-метровую яхту Solaris, пишет Forbes со ссылкой на источники на яхтенном рынке. На борту яхты будет 48 кают, вертолетная площадка, восемь палуб, лифт и гараж для сопроводительных судов. Эксперы оценили стоимость яхты в сумму от $250 млн до 450 млн евро. По словам источника издания, таких судов нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке.

Алексея Миллера переизбрали главой «Газпрома»

Полномочия председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера продлены еще на пять лет, такое решение принял совет директоров организации. Миллер возглавляет газового гиганта с 2001 г.,

В совет директоров организации входят, в частности, Виктор Зубков (председатель совета), глава Газпромбанка Андрей Акимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Штрафы за неповиновение силовикам выросли в четыре раза

Президент Владимир Путин подписал закон , согласно которому штраф по статье 19.3 КоАП за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах, вырос с 500-1000 руб. до 2000-4000 руб. За это нарушение также могут арестовать на срок до 15 суток или назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Штраф за повторное нарушение статьи 19.3 КоАП вырос — с 5 тыс. до 10-20 тысяч руб.

ФАС вынесла предупреждение «Яндексу»

Федеральная антимонопольная служба вынесла официальное предупреждение «Яндексу» о недопустимости использования алгоритмов для понижения в поисковой выдаче сервисов конкурирующих компаний и предоставления преимущества собственным сервисам. ИТ-компании отвели месяц, чтобы прекратить такую практику, иначе служба пригрозила заведением дела. IT-компания заявила , что не согласна с предупреждением и указали, что это мировая практика всех поисковых систем и платформ.