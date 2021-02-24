Открытие Грузии, переизбрание Миллера, мегаяхта Абрамовича. Главное 24 февраля
Грузия вскоре открывает границы для россиян. ФАС запретила «Яндексу» предоставлять преимущество своим сервисам в поисковой выдаче. Абрамович строит новую огромную яхту. Что произошло за день.
С 1 марта жители России смогут въехать в Грузию, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Об этом пишет грузинский «Первый канал». Аналогичные условия для въезда в Грузию введены для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Беларуси.
С 25 февраля в Грузии снимаются ограничения на передвижение междугороднего транспорта, будут открыты гостиницы на горных курортах, с 1 марта в Батуми открываются заведения общепита, кроме как по выходным, а с 8 марта — по всей Грузии. При этом комендантский час с 21.00 до 5.00 в стране сохраняется, уточнил премьер-министр.
Роман Абрамович заказал 145-метровую яхту
Миллиардер Роман Абрамович F 10 в 2021 году получит 145-метровую яхту Solaris, пишет Forbes со ссылкой на источники на яхтенном рынке. На борту яхты будет 48 кают, вертолетная площадка, восемь палуб, лифт и гараж для сопроводительных судов. Эксперы оценили стоимость яхты в сумму от $250 млн до 450 млн евро. По словам источника издания, таких судов нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке.
Алексея Миллера переизбрали главой «Газпрома»
Полномочия председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера продлены еще на пять лет, такое решение принял совет директоров организации. Миллер возглавляет газового гиганта с 2001 г.,
Штрафы за неповиновение силовикам выросли в четыре раза
ФАС вынесла предупреждение «Яндексу»
Исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска „Яндекса“ на рынке по сравнению с конкурентами, — заявили в компании.