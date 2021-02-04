Все про это знают, но никто не делает. Лео Бабаута напоминает о ежедневных потребностях

Почему мы перестаем радоваться даже тому, чего так долго ждали? Потому что усталость превышает все границы. Спастись от нее просто, но для этого нужно сесть и обдумать ряд шагов.

Лео Бабаута, психолог и писатель, напоминает в своем блоге, как важно делать паузу и расслабляться, здесь и сейчас.

По его словам, особенно важно жить моментом сейчас, когда вокруг так много стресса и непонятных явлений. Нужно регулярно делать паузу, оставаться в тишине и успокаиваться.

— Я хочу поделиться некоторыми простыми практиками, которые для большинства из вас не станут чем-то новым; это простые напоминания, которые нужно использовать в повседневной жизни.

Сделайте паузу и подышите. Просто находите минутку несколько раз в течение дня, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на своем дыхании. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Ощутите единство с окружающим миром.

Действуйте медленнее и получайте удовольствие. Ешьте медленно, делайте паузы и дышите после каждой порции, по-настоящему наслаждайтесь каждым кусочком пищи. Этот подход можно применять к любому занятию: просто делайте все медленно и наслаждайтесь процессом. Так можно мыть посуду, принимать душ, чистить зубы.

Найдите моменты тишины. Это можно сделать практически в любой момент дня. Свернитесь калачиком на диване с книгой. Сядьте на скамейку в парке во время прогулки. Выйдите на улицу и посмотрите на небо или на деревья. Замрите и насладитесь.

Будьте любопытны. Что может вызвать любопытство в разговоре с кем-то? Обращайте внимание, когда вы не даете себе быть любопытными из-за привычных мнений, взглядов, суждений, представлений о правильном поведении. Часто это происходит, когда мы разочарованы или когда упорствуем в своих взглядах и правоте. Попробуйте вместо этого проявить любопытство и посмотреть, чему можно научиться у этого человека, в этой ситуации?

Позвольте себе оставаться в неведении. Мы хотим знать ответы на все вопросы. Неведение — это состояние, из которого большинство людей хотят немедленно выйти. Нам хочется сразу составить план, погуглить информацию, найти какую-то определенность. В этом нет ничего плохого. Но задумайтесь, каково было бы оставаться в неведении? Быть любопытнее и наслаждаться беспричинным ощущением отсутствия фиксированного пути или точки зрения?

Создавайте ритуалы осознанности. Такие мелочи, как чистка зубов, могут стать ритуалом, пробуждающим осознанность, наслаждение и любопытство. Завтрак может стать временем, когда вы можете расслабиться и насладиться вкусом.

Спросите себя, что принесло бы вам радость сегодня. С такого вопроса можно начинать каждый день. Есть ли достижение, которое сделало бы этот день по-настоящему классным? Ритуал заботы о себе? Звонок маме или лучшему другу? Пусть это станет вашим приоритетом дня.

Найдите чудо и повод для восхищения прямо сейчас. Можно найти что-то чудесное в том, что мы воспринимаем как должное. Задумайтесь, чему мы можем удивиться прямо сейчас.

Все эти вещи, вероятно, не новость для вас. Но попробуйте использовать этот текст как напоминание, что можно сделать что-то из этого прямо сегодня.

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