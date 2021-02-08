В аэропорту Кольцово открылось международное авиасообщение. Список стран расширен

С 8 февраля федеральное правительство разрешило международному аэропорту Екатеринбурга возобновить зарубежные авиарейсы. Список стран, куда можно отправиться из Кольцово.

В соответствии с решением федерального правительства, с 8 февраля из международного аэропорта Екатеринбурга возобновляются зарубежные рейсы. Как сообщает пресс-служба Кольцово, первый зарубежный рейс совершили «Уральские авиалинии». Базовый перевозчик аэропорта отправился в Ереван.

Кроме того, рейсы в столицу Армении с 13 февраля запускает авиакомпания NordWind. 13 и 24 февраля запланированы прямые рейсы на Занзибар авиакомпании Royal Flight. До этого, чтобы попасть в Танзанию из Екатеринбурга, необходимо было совершать промежуточную посадку в Уфе. С 11 февраля «Уральские авиалинии» анонсировали рейсы в Минск, а с 14 февраля из Екатеринбурга можно будет улететь в Дубай. Выполнять полеты в ОАЭ планируют авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Россия» один раз в неделю по воскресеньям.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейс из Екатеринбурга в турецкий Стамбул с 1 апреля, рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 29 марта турецкая авиакомпания Corendon Airlines планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Кроме того, в расписании Кольцово с 29 марта есть прямые рейсы в Стамбул на самолетах «Турецких авиалиний». Они запланированы по понедельникам, четвергам и субботам.

Еще одно направление, которое будет доступно жителям Екатеринбурга, анонсировали «Уральские авиалинии». С 7 марта авиакомпания запускает прямой рейс по маршруту Екатеринбург — Ларнака — Екатеринбург. Рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, а с конца апреля планируется увеличение частоты до двух раз в неделю.

Полеты осуществляются в масках и перчатках. А после возвращения в Россию необходимо заполнить специальную форму на «Госуслугах», сдать тест на COVID-19 и в течение тех дней загрузить результат. Иначе придется заплатить штраф.

В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса аэропорт в Екатеринбурге фактически лишился звания международного, поскольку стал выполнять только региональные перевозки. По итогам 2020 г. международный пассажиропоток Кольцово упал на 80%. 91% пассажиропотока аэропорта Екатеринбурга в прошлом году обеспечили внутрироссийские рейсы, где было обслужено свыше 3 млн 217 тыс. человек, что меньше на 25% по сравнению с 2019 г., напоминает JustMedia.ru.

Когда эпидемиологическая ситуация начала меняться, российские власти разрешили полеты за рубеж из нескольких аэропортов России, однако Кольцово в этом списке не было, рассказывал DK.RU.

Евгений Чудновский, глава «Аэропортов регионов», в который входит Кольцово, отмечал, что сам холдинг, компания «Уральские авиалинии» и губернатор Свердловской области предпринимают множество усилий для открытия международного сообщения, однако до сих пор разрешения на международные полеты получить не удавалось, сообщал DK.RU.