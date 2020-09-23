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Старейший кинотеатр Екатеринбурга пустует несколько месяцев. Всему виной коронавирус

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Старейший кинотеатр Екатеринбурга пустует несколько месяцев. Всему виной коронавирус
Иллюстрация: Салют во ВКонтакте

О закрытии «Салюта» стало известно в 2019 г., в феврале 2020 г. был показан последний сеанс. В мэрии рассказывали, что в здании откроют детский центр. Но потом пришел коронавирус.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Проект по организации детского центра в здании бывшего кинотеатра «Салют» заморожен из-за пандемии коронавируса, пишет ЕАН со ссылкой на начальника департамента Екатеринбурга по управлению муниципальным имуществом Майю Строшкову.

Из-за коронавируса никакие учреждения ведь не работали. Как только все карантины закончатся, «Салют» надо будет приспособить под детей, и переезд состоится.

DK.RU подробно рассказывал, что  решение передать старейший кинотеатр Екатеринбурга  Дворцу творчества детей и молодежи городские власти приняли в 2019 г., последним днем работы кинотеатра стало 15 февраля 2020 г.

Причиной закрытия кинотеатра в мэрии называют убытки, которые генерировал кинотеатр. В 2018 г. они составили 10 млн руб., в 2019 г. цифра оказалась еще выше — 13 млн руб.

В мэрии заявили, что в «Салюте» планируют открыть детский образовательный центр и даже сохранят показ фильмов. Но, чтобы получить лицензию на осуществление образовательной деятельности, нужно выполнить требования к количеству комнат, наличию отдельного входа, соответствию пожарной безопасности, освещения, детского питания. Для этого зданию требуется серьезная реконструкция, которую могут начать в 2021 г.

DK.RU писал, что политику городских властей в отношении «Салюта» — старейшего кинотеатра города, который работает с 1912 г. — ранее раскритиковал главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган.

В культуру надо вкладывать деньги. Это государственные деньги, они находятся на контроле администрации президента. Уважаемые представители администрации свою некомпетентность компенсируют хамством в адрес депутатов и это не пресекается. Неужели вы хотите войти в историю как люди, которые закопали старейший кинотеатр города?» — возмущался представитель полпредства на обсуждении дальнейшей судьбы кинотеатра в гордуме.

Напомним, что «Салют» включал семь залов общей вместимостью 900 мест. Помимо коммерческого кино в нем регулярно проходили фестивальные показы картин из разных стран, а также показывали некассовое кино — артхаус и авторские фильмы.

Автор: Екатерина Тарханова
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