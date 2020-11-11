Банк «Открытие» продал семиэтажный офисник в центре Екатеринбурге

Кредитное учреждение меняет адрес головного офиса в столице Урала. С 16 ноября банк переезжает в особняк на набережной Исети, где арендовал площади на 10 лет.

Банк «Открытие» продал семиэтажное здание головного офиса на Толмачева, 9 в центре Екатеринбурга, пишет «Коммерсант-Урал». Сумма сделки не разглашается. Согласно объявлению на сайте Avito, объект площадью 3,7 тыс. кв. м продавали за 134 млн руб.

Клиентам банка уже пришло уведомление, что офис на Толмачева проработает до 13 ноября, а с 16 ноября отделение переедет в здание на ул. Карла Маркса, 1а. Речь идет об особняке, который расположен на набережной Исети. Как пишет издание, банк арендовал там площади на 10 лет.

Здание на Толмачева сменит владельца, для банка это непрофильный актив. Уже прошли торги, мы заключили сделку по продаже этого объекта, — рассказали изданию в пресс-службе свердловского филиала «Открытия».

В пресс-службе банка уточнили, что в новом здании будет расположена клиентская зона для обслуживания, отдельная зона для клиентов private banking. Также там разместятся центры ипотечного кредитования, работы с компаниями малого и среднего бизнеса и офис компании «Открытие Брокер».

Ранее DK.RU рассказывал, что еще один банк выставил на продажу головной офис компании в Екатеринбурге, который расположен на ул.Чапаева. Речь идет о банке «Нейва». Пятиэтажный дом площадью 4,5 тыс. кв. м, который построили специально для кредитного учреждения, оценили в 413 млн руб. В банке говорили, что на продажу решились по экономическим причинам. Председатель правления Банка «Нейва» Константин Левушкин рассказывал DK.RU: