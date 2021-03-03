Людей и компании в России атакуют новые мошенники и шифровальщики. Чьи деньги под угрозой

Злоумышленники стали практиковать новый способ отъема денег с банковских карт — с помощью якобы ошибочных переводов. Бизнесу между тем угрожает новый вирус-шифровальщик.

В России распространяется новый вид мошенничества с банковскими картами: злоумышленники начисляют средства человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть их по другим реквизитам, сообщают «Известия». Честный клиент, который соглашается провести такую трансакцию, привязывает свою карту для покупок в каком-либо интернет-магазине или переводит аванс для сделки с частными лицом. Такой вид мошенничества стал широко применяться в конце 2020 г., указывают в российских банках.

Схема выглядит следующим образом: на счет банковского клиента поступают средства от неизвестного отправителя, который затем звонит по телефону, утверждает, что ошибся при вводе реквизитов, и просит перечислить деньги на счет третьего лица, которому они и предназначались. Клиентка российского банка, столкнувшаяся с этим, не стала проводить операцию, уточнила детали в банке, где ей сообщили, что речь идет о мошенничестве.

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При согласии перечислить поступившие средства на счет третьего человека, клиент бы на самом деле совершил закрепительный платеж, который бы привязал его карту к какому-либо интернет-сервису — после подтверждения они смогут списывать с карты любые суммы без дополнительной верификации, говорит руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Несколько лет была известна более простая вариация этой схемы обмана: гражданам присылали SMS о получении средств с номера, похожего на банковский, и тут же звонили с просьбой их вернуть. Сообщение было поддельным, и клиент перечислял собственные деньги. Сейчас такой вариант не сработает, потому что у большинства россиян всегда есть доступ в мобильный банк для проверки баланса и последних операций, — говорит эксперт.

Якобы ошибочное перечисление средств, на самом деле совершенное мошенниками, может оказаться также «авансом» за покупку у частного лица. К примеру, злоумышленник может создать объявление о продаже, заинтересовавшегося покупателя просят отправить предоплату на карту, которая принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. После этого мошенник просит получателя денег перечислить их на его карту, убеждая, что клиенту перевели средства ошибочно. Одновременно покупатель, который так и не получил предмет сделки, начинает требовать деньги с третьего лица, объясняет Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского».

В случае с возвратом якобы ошибочного перевода Банк России рекомендует гражданам сообщить об этом в свой банк написать заявление на возврат этих денег непосредственно отправителю. Пока в кредитных организациях считают этот способ атаки частным — из-за сложности он вряд ли получит широкое распространение.

В «Авито» напоминают, что нельзя переводить деньги незнакомцам ни под каким предлогом, даже в качестве предоплаты за товар или возврат средств, якобы перечисленных по ошибке.

Атака неизвестного вируса-шифровальщика

Вместе с тем с декабря прошлого года в России 10 финансовых и транспортных компаний подверглись атаке хакеров, использующих неизвестную программу-шифровальщик Quoter, пишет РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского». По словам экспертов, хакеры рассылали фишинговые письма, в темах которых было написано «Повестка в суд», «Заявка на возврат» и другие подобные, рассчитывая, что пользователь их откроет. Если получатель открывал вложение, на устройство загружался троянец, и хакеры пытались перевести деньги через бухгалтерские программы.