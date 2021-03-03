Больше страшных новостей, ужасов и трагедий. Зачем нашему мозгу поток негатива перед сном

В мире, стране и вашем городе все плохо. Понимая это, мы с упоением разыскиваем в сети подробности трагедий и кризисов, читаем новости об авариях и преступлениях, обсуждая их с друзьями.

Почему нам так нужен негатив? В мире происходит много всего ужасного, что способно лишить сна само по себе. Почему же люди словно не могут оторваться от новостей о пандемии, изменениях климата, экономическом кризисе и политических раздорах? Нейропсихолог Дин Бернетт объясняет, зачем нам столько страшных новостей.

— У всех нас сегодня его смартфоны. Они помогают получать поток негатива в режиме нон-стоп, с минимальными усилиями. И мы часто пользуемся этой возможностью: обновляем ленту новостей перед сном и ранним утром, чтобы точно знать, что плохого произошло в разных местах планеты.

Это явление уже получило название — думскроллинг. Это безостановочное чтение плохих новостей в социальных сетях. Эксперты уверенно заявляют, что это может вредить психическому здоровью. Современная жизнь и так достаточно напряжена, Covid-19 и карантин сделали ее еще сложнее. Так зачем же мы так активно ищем негативные новости и концентрируемся на них?

Люди понимают, что это нелогично и нерационально, но продолжают скроллить, потреблять весь ужас современного мира. Зачем?

Причин тому множество, но в основном это происходит потому, что так работает человеческий мозг.

Люди смотрят в телефон или другое устройство перед сном. Это не обязательно думскроллинг, его может заменять и обычный просмотр новостей, пролистывание соцсетей, игры, переписка с друзьями. Это вызывает сложности со сном, что само по себе вредно для самочувствия, в отличие, например, от чтения книги. Но дело не только в пресловутом синем свете.

Книга по сути своей вещь постоянная и конечная. Она не изменяется. А вот ленты социальных сетей и новостные сайты меняются. Постоянно. А если что и стимулирует человеческий мозг, так это новизна. Следовательно, нам хочется постоянно видеть что-то «новое» именно из-за особенностей работы мозга.

Мозг любит новизну, но он не любит, когда какое-то дело остается незавершенным. Такие вещи мы инстинктивно отвергаем или негативно оцениваем. Вот почему нас может приводить в бешенство, когда кто-то не заканчивает рассказ, вот почему мы досматриваем сериал до конца, даже если он нам не очень нравится. Наш мозг просто не любит незаконченные дела.

С чтением книги все не так плохо, потому что вы можете дойти до конца страницы или главы, прежде чем отложить ее, и вы знаете, что в итоге ее дочитаете. Но новости и ленты соцсетей не имеют «конца», они постоянно обновляются. А без очевидной конечной точки мы обречены постоянно обновлять страницу и следить за тем, что происходит.

Кроме того, наш мозг, по-видимому, запрограммирован фокусироваться на отрицательных результатах, а не на положительных. Это называется «предвзятостью негатива». Вы знаете, что это такое: сотня людей похвалила вас, один жестко раскритиковал, но именно его слова запомнились ярче всего. Единственное негативное мнение притягивает к себе все внимание, несмотря на то, что это не имеет никакого логического или математического смысла.

Человеческий мозг нацелен на выживание: иначе он не развился бы до нынешнего состояния. А умение остро осознавать и обращать внимание на все, что может представлять угрозу, увеличивает шансы на жизнь. Следовательно, в нашем мозге есть фундаментальные, чувствительные и очень мощные механизмы обнаружения угроз, которые заставляют нас настороженно относиться к любой потенциальной опасности и фокусироваться на ней.

Информация об опасности проникает в мозг разными способами, и некоторые из них доказывают, что мы на самом деле получаем от страха удовольствие.

Страх стимулирует, возбуждает нас, а это значит, что мозг инстинктивно наслаждается знаниями об окружающем мире, особенно об угрозах и опасностях. И если мы можем испытать ужас в безопасной ситуации (например, при просмотре страшного кино, когда все не по-настоящему, и можно выключить фильм в любое время), мы получаем преимущества страха без всякого риска.

Получается, что человеческий мозг не любит оставлять дела незавершенными, фокусируется и зацикливается на негативных вещах, любит все новое и незнакомое. Ему нравится быть напуганным, если это происходит безопасно и под контролем. Именно думскроллинг дает нам все это одновременно. И, учитывая особенности работы мозга на фундаментальных уровнях, неудивительно, что мы в конечном итоге впитываем все бедствия, происходящие в нашем обществе. Возможно, было бы крайне странно, если бы мы этого не делали.

Это не очень полезно для нас, но вполне естественно. Люди не так часто делают что-то полезное для себя, ведь, будь этот мир устроен иначе, вокруг не было бы столько ужасных новостей.

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