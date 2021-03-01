«Терпят нас за вкусняшки»: котики, которые стоят за екатеринбургскими бизнесменами

«К завтраку он приносит мне крота, мышь и птицу», «заехав в дом, кот «отжал» у нас биде», «он терпит нас за еду и вкусняшки» — боссы-«котоводы» рассекретили своих любимцев.

Первого марта в России отмечают начало календарной весны и День кошек. DK.RU подготовил истории котов и их людей — топ-менеджеров и собственников бизнеса.

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Иван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге, и Полина Косьмина, руководитель направления по работе с партнерами филиала САО РЕСО-Гарантия:

Полина: Я с детства кошатница, а у Ивана всегда были собаки. Мы остановились на породе мейн-кун, поскольку при кошачьей внешности по характеру, темпераменту и поведению эти коты близки собакам.

Восемь лет назад в нашей семье появился Адениум (для своих Дэнни или Дэнька), через два года — Венидиум (Веня), а год назад мы взяли Пикселя. О наших котах можно сказать словами Петра Ершова из сказки «Конёк-Горбунок»: «старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак».

Дэня — вожак прайда. Он «вырастил» нашу дочь и сейчас любит ее больше всех в семье, оберегает и заботится. Он очень умный, порой мне кажется, что в прошлой жизни он был человеком. По утрам на даче Дэня совершает обход владений. Когда я сажусь на диету, он начинает для меня охотиться. Просыпаюсь — и вижу на пороге «меню» из крота, мыши и какой-нибудь птички. Приходится благодарить.

Веня, как в сказке, «и так и сяк»: он трусоват, очень ласковый и в то же время кусачий. Он не особенно признает детей, но любит и уважает Ивана.

Маленький и шкодный Пиксель — это моя «ляля». Он все время рядом. Его «физиономия» — первое, что я вижу, открывая глаза по утрам.

В нашем доме хозяин Иван, коты не пытаются устанавливать свои порядки. Тем не менее, им можно все. Например, восседать на кухонных шкафах, столах и холодильнике. Потребность наблюдать за происходящим сверху заложена в них природой, бороться с ней бессмысленно. Поэтому я постоянно бегаю с тряпкой и убираю шерсть.

Иван: Мейн-куны — фермерская порода, сформировавшаяся в суровом климате штата Мэн, они приспособлены к морозам, к непогоде. Это не классические «диванные» коты. Старший и средний постоянно живут на даче, где о них заботится бывшая няня наших детей. Весной они выходят на улицу и до осени в дом практически не заходят. Зимой ограничиваются прогулками по расчищенным дорожкам. Пребывание в городской квартире для них сродни командировке, в которой они скучают по «воле».

Коты способны преодолеть двухметровый забор. Оба отличные охотники, поэтому птицы облетают стороной наш участок.

Конечно, у котов есть свои «слабости». Веня неравнодушен к кожаному дивану: он изрядно ободрал его снизу. Придется искать новый, с антивандальным покрытием. А на даче эта парочка сдирает кору с молодых яблонь, как бы старательно Полина их ни защищала. Не представляю, как они умудряются залезать наверх, но 11-килограммовый кот, восседающий на тонюсеньких веточках — то еще зрелище.

С возрастом у мейн-кунов, как и у людей, появляются морщины. Некоторое время назад старшему коту пришлось сделать блефаропластику по медицинским показаниям.

Полина: Почему мы любим котиков? Они приносят столько радости и положительных эмоций, что их невозможно не любить!

Денис Коршунов, вице-президент ГК «Промэлектроника»:

— В мире котов Тигра — абсолютный аристократ, хотя и прибыл из Челябинска. Мы не стремились заполучить питомца с выдающейся родословной, просто искали невского маскарадного определенного окраса. И вот в 2015 г. нам его вручили на середине трассы Екатеринбург-Челябинск.

Мы живем за городом, и кот чувствует себя полноправным хозяином дома и участка. Весной и летом он ежедневно обходит владения и прогоняет незваных гостей. Это боевой кот, настоящий охотник, а не меховая шапка весом в 9 кг. Он регулярно приносит трофеи — птиц и мышей. Зачастую это происходит, когда мы с семьей завтракаем…

Тигра прекрасно воспитан: не выходит за границы участка — знает, что это запрещено, не взлетает по шторам и не дерет мебель. Он буквально по команде отправляется спать, не устраивает гонок по ночам, а по утрам тихонечко ждет нашего пробуждения.

Впрочем, мы тоже идем ему навстречу. Так, заехав в дом, он сразу облюбовал биде — и мы ему уступили. Он отдыхает там в жаркие летние дни.

Тигра признал хозяином меня. Мне позволено носить его на руках, в процессе кот даже засыпает. Супруге он разрешает себя ласкать, однако в любой момент может показать характер. К сожалению, как и дочери. В то же время, когда кот чувствует, что где-то раздают «обнимашки», несется из любого конца дома.

В декабре 2019 г. я завел аккаунт Тигры в Instagram — @snow.tiger.cat, чтобы проверить, смогу ли, не прибегая к накруткам и иным серым и черным методам, набрать в обозримый срок 2000 подписчиков. Кроме того, у кота скопился большой фотоархив, с которым хотелось что-то сделать. Посвящая постингу 3-4 минуты в день, я достиг цели через полгода. Аккаунт можно монетизировать за счет рекламы кормов. Но пока к нам обращаются «не те» производители. А лукавить и рекламировать то, что Тигра не ест, мне не хочется. Я не стремлюсь привлечь 5-10 тыс. подписчиков, так что буду и дальше вести аккаунт кота в спокойном режиме, ведь материал копится.

Елена Леонова, управляющий директор «Ситилинк» регионов Екатеринбург, Тюмень, Нижний Тагил:

— Кошке Масяне 11 лет. Она появилась в моей жизни благодаря коллегам с прошлой работы. Я не раз признавалась в желании завести котенка, но не переходила к действиям. И вот сотрудники привезли мне из деревни маленький пушистый клубок. Все понимают, что происходит с котятами, если их не разбирают, поэтому выбора у меня особо не было.

Масяня очень умная и общительная: если в доме собирается компания, она обязательно устраивается в центре. Ей нравится следить за нами, взобравшись на книжный стеллаж, и спать в шкафах. Она страшно недовольна, если ее «рассекречивают» и извлекают.

Летом на даче у кошки просыпается охотничий инстинкт. Она безуспешно пытается ловить трясогусок: коварные птицы дразнят ее, но как только она вскакивает, стремительно улетают. Не знаю, к сожалению или к счастью, несмотря на корни и гены, мышей она нам ни разу не приносила.

После неудачного падения с высоты Масяня стала аккуратнее и осторожнее, но порой по привычке залезает на дерево или на крышу гаража. Тогда вся семья участвует в квесте «сними кошку».

Если кошка тебя признала, она будет тебя защищать, лечить и оберегать. Когда в доме кто-то заболевает, Масяня устраивается рядом и мурлычет. Если видит чьи-то слезы, залезает на колени и успокаивает.

Думаю, в семьях обязательно должно быть животное. Это воспитывает в детях чувство ответственности, они учатся о ком-то заботиться. Мне общение с кошкой приносит массу положительных эмоций: к ней приятно прижаться, погладить, а слушать кошачье мурчание вообще ни с чем не сравнимое удовольствие.

Из-за пандемии я работаю на удаленке. Масяня залезает ко мне на колени, кладет лапы на коврик перед клавиатурой и следит за всем, что я делаю. Так что теперь мы трудимся вместе.

Владимир Зотов, операционный директор казначейства «Уральского банка реконструкции и развития» в Екатеринбурге:

— Работа в банке позволяет заводить не только профессиональные и дружеские отношения, но и котов. Центурион и Консуэло (для домашних Ценя и Кони) прилетели к нам четыре года назад из питомника директора казначейства банка в Петербурге.

Мы выбрали мейн-кунов, потому что они большие и красивые. В наши планы входил только кот, идея взять кошку возникла спонтанно. Разумеется, мы задавали себе вопрос: где будем жить сами, когда в квартире поселятся два «крокодила». Время показало, решение было правильным: вдвоем им веселее, а характеры у котов совершенно разные. Центурион терпит нас за еду и вкусняшки. Консуэло мягче, общительнее, она не придает гастрономии столь большого значения.

Мы с ужасом ждали, что коты вырастут до 15 кг каждый. Когда они остановились на 20 кг на двоих, мы испытали некоторое разочарование. Теоретически при таких размерах Ценя и Кони могут производить дома серьезные разрушения. Но пока они были котятами, нам удалось договориться о правилах совместного проживания.





По породе мейн-куны дружелюбные, но с характером, они ведут себя независимо. По настроению могут выйти к гостям и позволить себя погладить. Если же коты против, трогать их категорически нельзя. В противном случае каждый превращается в 10 кг когтей и зубов.

Несмотря на размеры, Ценя и Кони мастерски прячутся и время от времени ставят нас в тупик.

Наталья Ларионова, директор «Парка Сказов»:

— Коты приходят в «Парк Сказов» каждую осень, когда заканчивается дачный сезон. Сейчас их четверо — Маркиз, Матильда, Пушок и Снежинка.

Маркиза мы обнаружили год назад в разгар морозов: чтобы спастись, он забрался к косулям. Сейчас это большой холеный кот, черный, с белыми усами. Он «прописался» в «Подворье бабушки Нины», с удовольствием спит на печи и на полатях. Впрочем, не брезгует охотой на мышей. Он чувствует себя хозяином парка. Каждый день выходит на скотный двор, забирается на самый высокий столб и наблюдает за другими животными.

Остальные коты живут кто где: Снежинка — в административном корпусе, Пушок облюбовал сторожку одного из сотрудников, а Матильда периодически меняет один дом на другой.

Все коты очень общительные и ласковые. Они состоят у нас на довольствии и еженедельно проходят осмотр у ветеринара, как и другие животные — кролики, козы, овцы, косули, ослики, кабаны, лошадь…

Порой гости парка забирают котов к себе, кто-то с разрешения, кто-то без. Но, как говорится, свято место пусто не бывает.

Михаил Пономаренко, директор по развитию SMM-бюро «Ишь, Миш!»:

— В нашей семье четыре кота. Старших (21 год и 15 лет) мои родители взяли из приюта, спустя время они переселились ко мне. С третьим котом я познакомился в приюте для собак, куда приехал в качестве волонтера. Увидел его, большого и добродушного, и решил забрать. Теперь это здоровый детина, глава прайда и просто 12 килограммов радости и счастья. В нем есть что-то от собаки: так, он первым несется встречать гостей, а потом ложится поблизости и охраняет. Четвертого, полосатого, кота я нашел на улице за пару дней до своего дня рождения. В общем, прежде чем стать домашними, все четверо поскитались.

Когда я встретил Светлану, мы уже жили впятером. Ее это не испугало и не смутило. Можно сказать, она приняла меня со всеми моими котами. Супруга готова закрыть глаза на поцарапанные стулья и прочие «побочные эффекты». В то же время я понимаю, что котики — моя зона ответственности. Я покупаю им еду, по утрам перед работой провожу легкую 20-минутную уборку, чтобы избавиться от шерсти, и забочусь о накладках для когтей.

У котов разные характеры: двое старших интеллигенты, младшие — простые деревенские парни. Им не приходится бороться за территорию и еду, поэтому все четверо мирно сосуществуют. К тому же, теперь у них есть общая угроза — маленький сын. Ему нравится их тискать. Чтобы спасти котов от стресса, мы подготовили для них домики-убежища.

Я читал «страшилки», что коты не принимают детей. Могу с уверенностью сказать, что это не так. Мы рады, что наш ребенок растет в таком добром окружении, что он с детства осознает: животное — не игрушка, а забота и ответственность.

У меня нет любимчика среди котов. Как и детей, каждого любишь по-своему.

В уходе за ними я опираюсь на рекомендации Дарьи Полянской, куратора котокафе «Мяу». Мы со Светой поддерживаем этот проект. Мне кажется, 1 марта — отличный день для помощи котам. Впрочем, как и любой другой.

Источник фото: личные архивы героев материала.