«Госдолг и цены на нефть погубят много стран». Нассим Талеб оценил новую действительность

Признанный одним из главных мыслителей современности Талеб уверен, что пандемия «продолжит дело» факса и интернета, а серьезной войны миру не нужно бояться еще очень долго.

Нассим Николас Талеб имеет репутацию визионера от мира статистики. Его бестселлер «Черный лебедь», изданный в 2007 году, произвел революцию в области оценки рисков. Что сегодня Талеб думает о будущем мира, пишет РБК.

1. Последствия пандемии — переезд работы и учебы в онлайн и рост интереса к локальной политике

Пандемия COVID-19 длится уже больше года. Философы и аналитики уже высказывали тысячи предположений, насколько наша жизнь изменится после того, как все закончится. В интервью РБК Pro Талеб был категоричен: многие привычные приметы цивилизации останутся в прошлом:

«Когда появились первые факс-машины, многие посчитали, что они «уничтожат города» — ведь обмениваться документами теперь можно на расстоянии. То же самое говорили после появления интернета. Но вот сейчас Zoom и другие программы видеотелефонии действительно исполняют эти прогнозы. Зачем мне куда-то ехать, тратя полдня на то, чтобы добраться до работы, если я могу общаться с коллегами из Нью-Йорка, находясь у себя дома в Атланте?».



Еще одно из неожиданных последствий: интерес людей к политике на местном уровне.

Сейчас люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город. Например, губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп. Это повод переехать в Огайо, — отмечал Талеб.

Кстати, Талеб не считает пандемию коронавируса «черным лебедем» и предсказывал угрозу глобального заболевания еще в 2017 году.

2. В ближайшем будущем человечество не ждет глобальная война

По мнению Талеба, несмотря на напряженные отношения между целым рядом стран, глобальной войны в ближайшем будущем ждать не стоит.



«Война хороша для некоторых государств и некоторых компаний, но таковых не слишком много. Чаще всего державы, которые действительно могут позволить себе вести войну, предпочитают вести ее чужими руками», — уверен он.

3. Рост числа предприятий по всему миру решит большинство социальных проблем

В своем блоге на Medium Талеб довольно резко высказался об НКО и традиционных институтах власти — по его мнению, волонтерская деятельность решить все проблемы не способна, а государственные институты слишком архаичны. Решением проблемы станет массовый уход активной молодежи в бизнес.

Рискните и, если вы разбогатеете (необязательное условие), щедро расходуйте свои деньги на других. Нам нужны люди, принимающие на себя ограниченные риски. Нужно уходить от абстрактных универсальных целей, социотехник, которые приносят в общество побочные риски, — наставляет Талеб.

4. Смена культурной парадигмы решит проблему религиозного насилия

В посте на Medium Талеб резко критикует знаменитую теорию социолога и философа Макса Вебера о связи между религиозной этикой и экономической нормой. Все в точности до наоборот, считает Талеб: именно экономический базис и культурные нормы определяют, каков уровень насилия в той или иной религиозной среде.

«Изменение религиозных доктрин ни к чему не приведет. Нужно менять ментальность и культурные нормы, если есть такая возможность. В конечном итоге для экономического развития социальной группы важно не то, какую религию она исповедует, а какие культурные нормы в ней действуют», — отмечает Талеб.

5. Самые большие риски — госдолг и цены на нефть

«Сейчас в мировой экономике есть несколько уязвимых мест. Во-первых, это огромный объем накопленных долгов в западных странах, которые значительно превышают уровень десятилетней давности. Это один из серьезных рисков. Во-вторых, это снижение спроса на нефть, которое может обернуться катастрофой. «Бум» возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной, может начаться, если спрос на нефть упадет на 10%. Для многих бюджетов снижение спроса на нефть будет критичным. И это будет катастрофа», — подчеркивал мыслитель в 2016 году.

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