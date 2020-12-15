Покупать книги и не читать их — удел интеллектуалов. Зачем собирают антибиблиотеки

Книги стоят на полках, а их владелец гордо заявляет, что даже не открывал ни одну из них. Это абсолютно нормально для умных людей, которые думают о своем будущем. Разбираемся.

Основательница Ness Labs Энн-Лаура Ле Канф объяснила, как изменить свое отношение к знаниями и избежать эффекта Даннинга-Крюгера. Главное — в материале DK.RU.

«Цундоку» — красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Но концепция антибиблиоткеки целиком изменила мой подход. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.

Необъятность неизвестного

Что такое антибиблиотека? Это частная коллекция непрочитанных книг. Эту концепцию впервые упомянул Нассим Талеб в книге «Черный лебедь», где он описывает уникальное отношение к книгам писателя Умберто Эко:

Писатель Умберто Эко — один из тех немногих ученых, которых можно назвать широко образованными, проницательными и при этом нескучными. У него огромная личная библиотека (в ней тридцать тысяч книг), и, по его словам, приходящие к нему гости делятся на две категории – на тех, кто восклицает: «Ух ты! Синьор профессоре дотторе Эко, ну и книг здесь у вас! И много ли из них вы прочитали?», — и на тех (исключительно редких), кто понимает, что личная библиотека — не довесок к имиджу, а рабочий инструмент. Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько неведомого, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы, ипотечные кредиты и нынешняя сложная ситуация на рынке недвижимости. С годами ваши знания и ваша библиотека будут расти, и уплотняющиеся ряды непрочитанных книг начнут смотреть на вас угрожающе. В действительности, чем шире ваш кругозор, тем больше у вас появляется полок с непрочитанными книгами. Назовем это собрание непрочитанных книг антибиблиотекой.

Цель антибиблиотеки не в том, чтобы собирать книги, которые вы прочитали, с гордостью расставляя их на полке. Она предназначена для создания очень личной коллекции ресурсов по темам, которые вам интересны. Это не демонстрация того, что вы знаете, а ода всему, что вы хотите изучить.

Необъятность неизвестного может вызывать ужас, поэтому многим людям не нравится идея собирать книги, которые они не читали. Но принятие неизвестного — вот что движет открытиями. Шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл однажды сказал: «Тщательно осознанное незнание — это прелюдия к каждому настоящему прогрессу в науке». Антибиблиотека — это напоминание обо всем, чего мы не знаем.

Улучшая наше понимание о неизвестном неизведанном, антибиблиотека может даже стать противоядием от эффекта Даннинга-Крюгера, согласно которому люди в основном переоценивают объем своих знаний.

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