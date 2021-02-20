«До пандемии вы же не приходили в трусах в офис. Что поменялось?». Этикет удаленной работы

«Использовать телефон для звонков с видео допустимо в крайних случаях. Когда вы в тайге и за вами бежит медведь, например». Тема удаленного этикета встала как никогда остро, запоминаем правила.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в своем блоге на Facebook:

— Если говорить про удаленку, то на первый план в разговоре выходит тема удаленного этикета или, если угодно, удаленной гигиены. В самом деле, ведь когда не было пандемии, мы же соблюдали какие-то правила общения, верно? Ну не приходили в трусах на встречу, или не говорили, отвернувшись к стене? А что случилось сейчас-то? Быть через экран же сложно, а если еще твой vis-s-vis вовсю игнорирует цифровой этикет — зла не хватает. Я, конечно, мизантроп, но тут иногда хочется по щам, по щам давать. Итак, предлагаю создать правила удаленных коммуникаций. Вношу свои пять копеек:

1. Наушники. Только проводная гарнитура или хорошие (читай — выпущенные в последние полгода) беспроводные. Разговор без наушников, по громкой связи, приравнивается к плевку в лицо и заканчивается сразу без объяснения причин.

2. Место разговора. Кафе, шумные рестораны, кальянные с музыкой — под запретом. Идти по улице и говорить, борясь с задувающим в микрофон ветром — см. разговор без наушников. Разговаривать надо в тихом месте, где тебя не отвлекают каждые три минуты.

3. Приглашения и ссылки. Да, ссылка на звонок вставляется в поле «Место» приглашения. Она может дублироваться в тексте, но не должна быть только в тексте. Потому что поле «Место» — оно для этого и существует. И точка.

4. Виртуальный фон. Хорошо пользоваться виртуальным фоном, но не всяким. Апокалипсис на заднем плане выглядит странным и отвлекающим. Равно как и морда хрюшки вместо лица. Или нимб. Прилично выглядит неяркий ровный фон с логотипом вашей компании.

5. Качество соединения. Всякое бывает, интернет лагает даже самый надежный. Но если он лагает месяц, два, то его надо просто поменять. Нет, удаленка завтра не кончится. Нет, экономия 1500 рублей не аргумент. И заведите LTE на случай обрывов связи.

6. Телефон. Использовать телефон для звонков с видео допустимо в крайних случаях. Когда вы в тайге и за вами бежит медведь, например. Для того, чтобы видеть лицо собеседника и собеседник видел вас, стоит использовать камеру десктопа. В крайнем случае, планшета, для этого планшет надо разместить вертикально.

7. Длительность. Удаленные коллы дольше часа не просто неэффективны, а отрицательно эффективны. Двухчасовой колл и двухчасовое совещание — драматическая разница. Вообще есть хорошее правило — не решать деловые вопросы дольше 40 минут. В удаленке оно не поменялось. Удивительно, да?

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