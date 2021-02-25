В РФ ужесточили правила ТО. А по статистике причина аварий не плохие авто, а плохие дороги

Новые правила техосмотра вступят в силу 1 марта. Водителей и экспертов ждет тотальный видеоконтроль.На самом ли деле машинам страны нужна такая проверка? Ведь сегодня фары работают, а завтра — нет.

В России 1 марта вступает в силу новый порядок прохождения техосмотра автомобилей. Периоды прохождения увеличатся, но проверка станет строже. При это многие эксперты считают, что обязательное ТО для легковых машин пора отменить, пишет ВВС.

Федеральный закон 122-ФЗ, в котором прописаны нововведения, был принят в мае 2019 года, а вступить в силу должен был спустя год. Однако его отложили до 1 марта 2021 года из-за пандемии коронавируса. Законодатели пояснили, что новые правила должны помочь в борьбе с черным рынком диагностических карт, сегодня их просто купить без реального прохождения техосмотра.

Что изменится с 1 марта?

Машины (легковые и грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонн) и мотоциклы возрастом до четырех лет полностью освободят от техосмотра. Транспортные средства в возрасте от четырех до десяти лет должны будут проходить его раз в два года. Старше десяти — раз в год.

При прохождении ТО на станции необходимо будет сфотографировать автомобиль до техосмотра и после него, причем разница по времени не должна быть менее 15 минут. При этом необходимо будет зафиксировать координаты автомобиля, и они не должны отличаться более чем на 15 метров от места станции.

Весь оборот документов, связанных с ТО, будет проводиться в электронном виде. Эта информация будет доступна для сотрудников ГАИ и профессиональных объединений страховщиков.

Необходимость самого техосмотра объясняется тем, что, согласно Венской конвенции о дорожном движении, к которой присоединилась и Россия, автомобиль должен соответствовать определенным техническим параметрам, изложенным в приложении к ней, и находиться в исправном состоянии.

Однако согласно конвенции, техосмотр должен быть обязательным только для грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонн и легковых машин с числом мест более восьми. Для обычных легковых машин техосмотр, согласно Конвенции, необязателен, но она предписывает национальным законодательствам распространять требование о прохождении ТО на все категории транспортных средств «по возможности».

Кто готов к новым правилам?

Обкатка и регулировка новой системы уже просисходит. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова, к пунктам техосмотра разработаны новые требования, каждый пункт должен быть авторизован: «Каждый пункт технического осмотра должен подтвердить свою пропускную способность. Если у него одна линия, он работает восемь часов и один эксперт, это будет приблизительно 16 транспортных средств в течение восьми часов в течение восьмичасового рабочего дня. Если там несколько экспертов, несколько линий, тогда это количество прохождений будет увеличиваться».

По данным Госавтоинспекции, которые опубликовала газета «Коммерсант» 11 февраля, в России нехватка пунктов ТО была в Москве, Подмосковье, Бурятии, Башкирии, Крыму, Мордовии, Приморском и Камчатском краях, Ингушетии, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской, Ростовской областях.

При этом в Ингушетии их было всего четверть от нормы, в Забайкальском крае — 31%, в Кабардино-Балкарии — 38%, в Москве — 50%.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал ВВС, что и существующие пункты скорее всего технически не готовы. По его словам, год назад в России не хватало примерно тысячи пунктов, причем среди существующих «были и те, у кого пропускная способность 20 машин в день, а они рисовали 50, пропускная 50, а они рисовали 100».

Нужен ли вообще ТО?

В начале февраля РСА предложил «отвязать» получение ОСАГО от прохождения ТО, потому что опасаются «возможной дестабилизации своего сегмента». В организации уверены, что станций просто не будет хватать.

Политик Сергей Миронов призвал отложить реформу на год и пообещал подготовить законопроект об отмене обязательного ТО для легкового транспорта, кроме служебного и такси. Правда, по его словам, его фракция уже готовила такой документ два года назад и его заблокировала «Единая Россия».

В том, что техосмотр не нужен, уверен и Максим Кадаков. Он считает, что даже схему с фотофиксацией въезда и выезда со станции люди научатся обходить: «Мы всегда находим какие-то лазейки». По его словам, техосмотр автомобиля с занесением каких-то данных в диагностическую карту никак не сделает автомобили более безопасным транспортным средством и не снизит число ДТП.

По статистике ГИБДД, которую в июле 2020 года опубликовала Газета.ру, среди основных причин смертности на дорогах за первые три месяца 2020 года техническое состояние автомобилей вообще не упоминается.

В 2018 году главной причиной аварий на дорогах стало нарушение правил дорожного движения (90%), на втором месте — плохое состояние дорог (37% — причин может быть несколько), и только на третьем — техническое состояние машин (3,8%).

Если мы возьмем эти несчастные четыре процента и посмотрим, из чего они состоят, то окажется, то четверть от этого, от маленького кусочка целая четверть, это неправильное использование шин. Лысая, разношинница, шипы-не шипы, летние шины зимой и так далее. То есть вы летом заехали на техосмотр на хороших шинах — вы их вчера купили. А зимой продолжаете ездить на них же, или поставили хреновенькие шины, — сказал Максим Кадаков.

Среди других неисправностей, которые приводили к ДТП, по его словам, это неисправные световые приборы, которые также на момент прохождения ТО могли быть в порядке, а потом перегоревшая лампочка, которую не заменили, могла привести к аварии.

Отказ тормозов — тоже одна из технических причин ДТП. Кадаков говорит, что и тут при прохождении ТО тормоза могут работать нормально, а потом автовладелец может не заметить порванный шланг и упавший уровень тормозной жидкости и попасть в аварию.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что в России немало людей пользуются автомобилями из-за отсутствия общественного транспорта. «Люди ездят на «ведрах с болтами» в 99% случаев не потому, что им нравится «ведро с болтами» и они получают наслаждение от того, что каждая кочка отзывается в их позвоночнике, нет, люди ездят, потому что они бедные и даже нищие», — сказал он.

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