Автомобилистов России ждут перемены, от оформления ОСАГО до разметки. Чего ждать?

С осени водителей России ждут серьезные перемены: от возвращения техосмотра до новой разметки, пишет «Автоньюс». Чего ждать?

ОСАГО по-новому

С конца августа стоимость полисов ОСАГО будет рассчитываться иначе. Тарифный коридор базовой ставки расширится еще на 10%, в итоге границы коридора расширятся на 30% в обе стороны, размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 руб. соответственно.

Кроме того, появятся индивидуальные тарифы: их страховщик будет рассчитывать на основании ряда факторов, в том числе наличия серьезных нарушений ПДД, типа и возраста автомобиля, семейного положения водителя и так далее. Для каждого водителя рассчитают его собственный риск-фактор, но итоговый тариф все равно будет не выше предельно разрешенного базового.

Возвращение техосмотра

С 30 сентября прекращается действие временной отмены техосмотра автомобиля для покупки ОСАГО. Полис можно было купить без диагностической карты из-за пандемии.

Теперь проходить техосмотр нужно будет только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше десяти лет (один раз в год).

Также постепенно начнут вводить и другие требования. Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания. Кроме фотографий будут фиксировать координаты автомобиля, которые должны будут совпадать с координатами пункта ТО. Размер штрафа за отсутствие техосмотра или поддельную диагностическую карту составит 2000 руб., причем нарушение смогут фиксировать автоматические камеры.

Снижение тарифов на платных дорогах

Повышенные летние тарифы, которые были введены на платных участках магистралей М3, М4 и М11 компании «Автодор», будут действовать до 31 октября. Операторы платных дорог ожидают, что отложенный из-за коронавируса сезон отпусков продлится дольше, поэтому тарифы не изменятся довольно долго.



Летние тарифы в 2020 году операторы ввели 28 июля, хотя обычно стоимость проезда увеличивали уже в середине апреля.

150 км/ч на платных трассах

К осени должен решиться вопрос об увеличении лимита до 130 км/ч на оборудованных платных трассах. Сейчас такой режим установлен на обходе Новой Усмани на трассе М4 «Дон», а также на дороге М11 «Нева» на обходе Вышнего Волочка.

Госкомпания «Автодор», обслуживающая трассу М11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, обещала до конца второго квартала ввести режим 130 км/ч на всем протяжении трассы «Нева» с 58 по 684 километры. Сейчас это максимально возможный лимит для российских дорог. Для того, чтобы увеличить его до 150 км/ч, требуются законодательные изменения, о чем заявляли и замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин, и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Новые приборы ГИБДД

Инспекторы ГИБДД получат новые инструментальные приборы, которые позволят им проводить диагностику на дороге и запрещать эксплуатацию автомобилей, которые нарушают нормы. Так, инспекторы получат устройства для измерения остаточного протектора шин и инструментальной диагностики тормозных систем и рулевого управления. Кроме того, сотрудникам ДПС выдали дымомеры для контроля выхлопа дизельных двигателей.



Еще одна техническая новинка — люксометры для измерения освещенности дорожного покрытия. Эти приборы помогут оценить, соответствует ли освещение на участке нормам безопасности, и помогут при разборе сложных аварий.

Больше сведений в ПТС и СТС

Документы почти не изменятся внешне, но будут содержать больше информации. В них появятся данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Уточняется перечень сведений, вносимых в графу «Особые отметки» ПТС, а лицевая сторона ПТС теперь будет содержать больше информации.



В паспорте появятся сведения об номере установленного устройства ЭРА-ГЛОНАСС, данные о наличии таможенных ограничений и наличии маркировок, дате первой регистрации транспортного средства, а при изменении конструкции — о свидетельстве на эти работы и имеющихся ограничениях. СТС будет включать данные о сроке регистрации, если на нее наложены какие-либо ограничения.

Новая разметка в Москве

К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки. В тоннелях появится прерывистая разметка, которая позволит перестраиваться и обгонять, а также заранее перестраиваться перед развязками и съездами. Разметку поменяют на протяжении всего Садового кольца, некоторых отрезках Третьего транспортного кольца и съездах с него.

Также в столице перерисуют пешеходные переходы, избавив их от избыточной желтой разметки, которая в дождь оказывается скользкой и опасной для мотоциклистов. «Зебры» вернут к классической белой разметке, но пока только на регулируемых переходах.