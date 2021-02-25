2021-й не принес облегчения: каждый десятый бизнес в России готовится к закрытию

Спрос так и не восстановился до показателей 2019 г. — для российских компаний это остается главной проблемой. На этом фоне им приходится урезать зарплаты и задерживать необходимые платежи.

В 2021 г. российский бизнес оценивает свое положение пессимистично: 9,7% компаний готовятся к закрытию, у 33,1% оборот снизился, а у 27,1% он не вырос по сравнению с прошлым годом, и лишь 19,1% говорят, что идет постепенное восстановление после потерь 2020 г. Как пишет РБК, об этом говорится в опросе руководителей и владельцев 5 тыс. компаний из всех регионов России, проведенном аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В прошлом году у 60% компаний выручка упала более чем на 30%, 45% опрошенных пришлось урезать фонд оплаты труда, а у 40% компаний спрос на их товары и услуги упал в полтора раза и более. Лишь 20% респондентов не заметили, что их продукция стала менее востребованной.

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Слабый спрос остается главной проблемой бизнеса — так считают 60% опрошенных руководителей бизнеса: он так и не вернулся к допандемийным уровням, в том числе из-за антикоронавирусных ограничений. В число главных проблем бизнеса входят также невозможность платить аренду и налог на имущество, нехватка денег на выплату зарплат и страховых взносов с фонда оплаты труда — на это указали четверть опрошенных. 22,3% респондентов жалуются, что им не платят за уже поставленные товары и оказанные услуги. Каждый пятый руководитель бизнеса говорит о нехватке средств на коммунальные платежи и материалы и товары для компании.

Кроме того, с начала года перестал действовать объявленный весной прошлого года мораторий на банкротства, и 10,9% опрошенных подумывают подать заявление о признании несостоятельным. В прошлом году об этом заявляли всего 1,7% респондентов.

В таких условиях руководители компаний ждут от государства главным образом снижения налоговой нагрузки или новой реструктуризации налогов — о такой необходимости заявили 66,8% опрошенных. Еще 46,8% просят просто не закрывать бизнес на карантин.

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Что касается прошлогодних мер господдержки бизнеса, то четверть опрошенных даже не пытались ее получить.