Риск концентрации дефолтов: льготные кредиты для бизнеса оказались проблемнее обычных

«Банки едва бы решились на такой эксперимент за свои деньги, поэтому показатели портфеля льготных займов представляют особый интерес». Доля просрочки по льготным займам вдвое выше, чем по обычным.

Качество портфеля беспроцентных кредитов малому бизнесу, которые банки начали выдавать в пандемию по госпрограмме, резко ухудшилось, говорится в исследовании компании Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Доля ссуд, просроченных более чем на 30 дней, по льготным апрельским кредитам достигла 1,57% к концу года, тогда как по обычным займам она составляет 0,67%. По займам, выданным в мае, просрочка составила 0,91% по льготным против 0,45% по обычным.

При этом кредитование МСБ в прошлом году росло в основном именно за счет выдачи льготных займов — на них пришлась четверть объема выданных средств. Согласно условиям госпрограммы, на льготные займы для выплаты зарплат могли рассчитывать компании из пострадавших от пандемии отраслей, кредит выдавался сроком на год, первые полгода ставка по нему составляет 0%. Программа действовала с 30 марта по 1 октября 2020 г. Кроме того, с 1 июня по 1 ноября 2020 г. можно было получить кредит под 2% на возмещение недополученных доходов.

Ресторатор подал на Сбербанк в суд из-за требования возврата «пандемийной» господдержки

Льготное кредитование МСБ, хоть и решило проблемы бизнеса, возникшие во время пандемии, но перенесло часть проблем в будущее, отмечают авторы исследования. Они ожидают, что портфель льготных кредитов может стать для банков концентрацией неплатежей и дефолтов.

При этом кредиты по госпрограммам также заинтересовали компании, которые ранее не кредитовались. Так, в 2020 г. более чем вдвое выросла доля микрокомпаний, которые имеют хотя бы один кредит, оценивают эксперты. Но прогнозировать качество таких кредитов в будущем будет сложно, так как банки едва ли стали бы кредитовать таких клиентов в обычных условиях, сказал РБК гендиректор ОКБ Артур Александрович. А выдача средств определялась скорее льготными программами, чем риск-политикой банков, подчеркивают аналитики ОКБ и Frank RG.

Банки едва бы решились на такой эксперимент за свои деньги, поэтому показатели портфеля льготных займов представляют особый интерес, — говорится в исследовании.

В Moody’s прогнозируют, что дефолтными окажутся до 30% кредитов малому бизнесу, реструктурированных во время пандемии. Среди льготных займов доля проблемных будет уровне 20%.

предпочли бы не пользоваться господдержкой. Кроме того, многие бизнесмены признавали, что, если бы заранее знали, что соблюдение условий выдачи льготных займов ( в частности, обязательное сохранение штата сотрудников) приведет к проблемам и невозможности сократить затраты, то онибы не пользоваться господдержкой.