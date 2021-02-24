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Оценили в $657 млн. Уральский ИТ-гигант вошел в топ самых дорогих компаний Рунета

Оценили в $657 млн. Уральский ИТ-гигант вошел в топ самых дорогих компаний Рунета
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Фирма со штаб-квартирой в Екатеринбурге заняла 14 место. По данным авторов рейтинга, выручка компании в 2020 г. без учета НДС составила 17,6 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2019-м.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Компания со штаб-квартирой в Екатеринбурге вошла в рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Речь идет о компании СКБ Контур, генеральным директором которой с 2019 г. является Евгений Филатов. По данным Forbes, стоимость компании оценивается в $657 млн.

2020 год оказался очень успешным для интернет-компаний. Благодаря IPO Ozon и последующему росту его котировок на бирже Nasdaq выросли стоимости всех маркетплейсов в России, в том числе крупнейшего из них — Wildberries. Рост стоимости западных интернет-компаний и их мультипликаторов привел к росту оценок и компаний из других областей, в том числе разработчиков, досок объявлений и агрегаторов. Если аналитики и финансисты правы и мы находимся в пузыре, через год мы можем увидеть драматическое падение стоимости всех этих компаний, — говорят авторы рейтинга.

СКБ Контур — один из первых разработчиков программного обеспечения в России. Производит софт для электронного документооборота, бухгалтерского учета и управления предприятием.

По данным издания, выручка компании в 2020 г. без учета НДС составила 17,6 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2019-м. В июле 2020 г. компания купила одного из крупнейших игроков Татарстана на рынке электронной подписи и передачи отчетности — «ТаксНет».

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета занимает «Яндекс», стоимость которого оценивают в $22 980 млн, на втором месте — Wildberries, чей оборот в 2020 г. составил 437,2 млрд руб. По данным Forbes, стоимость компании Татьяны Бакальчук оценивается в $14 523 млн. Замыкает тройку лидеров Ozon, чья стоимость составляет $10 581 млн.

Также в рейтинге есть такие компании, как Mail.ru Group, Avito, «1С», Lamoda, HeadHunter, Delivery Club, «AliExpress Россия», «Ситимобил», Оkko, «ЛитРес», 2GIS и другие.

Авторы рейтинга отмечают, что в топ-30 вошли только те компании, которые зарабатывают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей. По этой причине в рейтинге нет Telegram и Playrix.

Для оценки стоимости непубличных компаний пользовались стандартными методами сравнения с аналогами по коэффициентам к выручке или обороту в зависимости от того, какие данные предоставила нам компания, — объяснили авторы рейтинга.

Ранее DK.RU рассказывал, что эксперты HH.RU включили «СКБ Контур» в рейтинг лучших работодателей по версии сотрудников. 

Автор: Екатерина Тарханова
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