Три уральские компании вошли в рейтинг лучших работодателей России

Если в прошлом в году в топ-50 лучших работодателей удалось попасть только одной компании с Урала, то в этом году их сразу три. Им удалось обогнать «Макдоналдс», Procter & Gamble и X5 Retail.

Три компании Свердловской области вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии издания Forbes.

Ими стали «Русская медная компания», основателем которой является Игорь Алтушкин, компания по разработке программного обеспечения NAUMEN Александра Давыдова и «Трубная металлургическая компания», основным владельцем которой является Дмитрий Пумпянский. Все трое предпринимателей являются лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019, а также входят в перечень самых влиятельных персон Свердловской области — ТОП-50: главные люди Урала.

Эксперты проводили оценку по нескольким критериям. Например, при составлении рейтинга обращали внимание на уровень зарплаты, обучение персонала, социальный пакет, инвестиции в инфраструктуру, экологическую политику компаний и прочее. В общей сложности можно было набрать 100 баллов.

Всего в список попали 50 компаний. «Русская медная компания» заняла 22 место в рейтинге и набрала 51,2 балла. Эксперты дали ей высокую оценку по критерию «Общество» (73,4 балла), куда входит создание рабочих мест, благотворительность и инфраструктура. Также РМК получила высокий балл по критерию «Экология» (52,4). А вот по критерию «Сотрудники», где учитывается зарплата, социальный пакет и условия труда, компания набрала только 35 баллов. Выручка РМК в 2019 г., по данным авторов рейтинга, составила 159 млрд руб.

ИТ-компания NAUMEN расположилась на 34 строчке рейтинга с общим количеством баллов 48,3. За создание рабочих мест и инвестиции в инфраструктуру компания удостоилась 66 баллов. Условия работы, социальный пакет и уровень зарплаты эксперты также высоко оценили и присвоили компании 63,1 балла. А вот за критерий «Экология» Naumen получил лишь 36 баллов. Выручку компании в 2019 г. оценили в 1,9 млрд руб.

Трубная металлургическая компания (ТМК) заняла 46 строчку рейтинга с общим баллом 46. Наивысшую оценку компания получила за критерий «Экология», за который эксперты начислили компании 61 балл. Уровень зарплат и социальный пакет был оценен в 50,4 балла, а вложения в инфраструктуру и создание рабочих мест в 41,9 балла. В 2019 г. выручка Трубной металлургической компании составила 308,4 млрд руб.

При этом уральским фирмам удалось обойти в рейтинге таких федеральных гигантов, как «Макдоналдс», Procter & Gamble и X5 Retail Group.

Наивысший бал в рейтинге — 63,4 — набрала компания «Яндекс», следом за ней «Алроса» и «Тинькофф Банк». В пятерку также вошли «СИБУР Холдинг» и «Газпромбанк». У всех компаний, который попали в топ-5 лучших работодателей России, итоговый балл от 60 и выше.

Отметим, что в 2019 г. в топ-50 вошла только одна компания из Свердловской области. Это была РМК, которая занимала 29 место.

Ранее эксперты HH.RU также публиковали рейтинг лучших работодателей, но по версии сотрудников. Тогда среди компаний с головным офисом в Екатеринбурге оказались ГК «Магнат», банк «Точка», «СКБ Контур», NAUMEN, а также сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии «Линлайн».

DK.RU рассказывал, что, по данным аналитиков сервиса «Авито Работа», медианная зарплата в Екатеринбурге (зарплата без учета самых высоких и самых низких показателей) по итогам третьего квартала составила 35 тыс. руб.

Отметим, за время пандемии безработица в Свердловской области выросла в пять раз: по официальным данным на 1 апреля, этот показатель составлял 23,4 тыс. человек, к 3 ноября цифра увеличилась до 119,4 тыс. Неофициальные данные могут быть выше.

Как рассказывал DK.RU, еще в июне основатель сервиса Superjob Алексей Захаров говорил о том, что реальная безработица в России более чем вдвое превышает официальную статистику и доходит до 10 млн человек. Это в 5-6 раз выше, чем количество зарегистрированных в службах занятости.