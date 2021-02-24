«Запредельная крутота». Уральская сеть «Золотое Яблоко» нацелилась на США?

В Инстаграме одной из самых популярных американских блогерш появилась реклама российского магазина. По официальным данным, один такой пост стоит 1,2 млн долларов.

Американская модель, предпринимательница и участница одного из самых популярных тв-шоу в США «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер объявила о старте сотрудничества с уральской сетью парфюмерных магазинов «Золотое яблоко».

На странице в Instagram она выложила фотографию парфюмерного магазина, а в посте рассказала, что в России стартуют продажи косметики под брендом Kylie Cosmetics, официальным и эксклюзивным дистрибьютором марки выбрана сеть «Золотое Яблоко».

Продажи косметики в России начнутся с 1 марта. Примечательно, что пост американской блогерши написан в том числе на русском языке.

Для рынка PR это событие весьма значимо, поскольку немногим российским брендам удается удачно сотрудничать с инфлюенсерами мирового уровня. Вице-президент регионального отделения Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексей Парфун на странице в Facebook высоко оценил работу команды «Золотого яблока»:

Запредельная крутота. Уральское «Золотое Яблоко» покоряет мир. Весьма успешно, кстати говоря. Самое крутое — это их ставка на инфлюенс-маркетинг еще лет 8 назад. Согласно открытым данным, один пост в Инстаграм Кайли Дженнер (217 миллионов подписчиков) стоит 1,2 млн долларов. Хотя очевидно, что публикация о запуске продаж свойственной линейки косметики размещена на других условиях.

За пару дней пост Кайли Дженнер собрал 1,6 млн лайков и 34,5 тыс. комментариев, большинство из которых написали русские пользователи.

Эксперты рынка полагают, что следующим шагом в развитии сети может стать скорый выход на мировой рынок. Кстати, в 2021 г. сеть откроет первый магазин за пределами России — в Минске, рассказывал DK.RU.

Кайли Дженнер — инфлюенсер, так в социальных сетях называют человека, чьи посты оказывают заметное влияние на подписчиков. Девушке 24 года. Бренд декоративной косметики Kylie Cosmetics Дженнер придумала в 2015 г.

В марте 2019 г. Forbes USA признал Кайли Дженнер самым молодым в истории миллиардером из тех, кто заработал состояние самостоятельно. Дженнер на тот момент был 21 год, она опередила сооснователя Facebook Марка Цукерберга, который преодолел эту планку в 23 года.

На момент составления рейтинга журнал оценил бренд Kylie Cosmetics в $900 млн на основе данных о доходах компании. Дженнер — единственный собственник. Forbes USA добавил к оценке компании деньги, которые Дженнер заработала ранее, в результате чего оценка ее капитала перевалила за $1 млрд.

Интернет-маркетолог с 13-летним стажем, автор книг, организатор конференции «Суровый Питерский SMM» Дмитрий Румянцев в колонке на DK.RU рассказывал, почему многие предприниматели не могут рассчитать KPI рекламы в интернете, а значит, просто сливают рекламные бюджеты.

Как рассказывал DK.RU, на сегодняшний день уральская сеть «Золотое Яблоко» представлена 19 точками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«Золотое Яблоко» занимает третье место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики в России и второе место в e-commerce. Сеть также занимает первое место в стране по выручке с одного квадратного метра.