Сургут и Тюмень оказались комфортнее для жизни, чем Москва и Петербург. Как так получилось

«Места с 20-го по 80-е — это показатель того, что город примерно такой же, как средний город страны, подъем выше — повод для некоторой гордости». Почему Москва и Петербург уступили сибирским городам?

Рейтинг самых комфортных и доступных для жизни городов России возглавили Краснодар, Сургут и Тюмень, пишет РБК со ссылкой на исследование института территориального планирования «Урбаника». Рейтинг основан на качестве городской среды и стоимости жизни в городах в расчете на среднюю зарплату. Для оценки качества среды учитывались: благоприятность климата, индекс загрязнения атмосферы, загруженность дорог, транспортная доступность, обеспеченность жильем, уровень городского благоустройства и другие показатели. Стоимость жизни оценивались исходя из возможности покупки своего жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровня текущих расходов и покупательской способности.

Урбанисты проанализировали 100 городов, и среди них к условно доступным по стоимости жизни относятся только 27, а к комфортным для жизни — 35 муниципалитетов.

Наиболее доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень, наименее доступными — Армавир, Севастополь и Уссурийск. По качеству городской среды самыми комфортными урбанисты посчитали Краснодар, Тюмень и Самару, наименее комфортной — Читу.

Москва и Петербург оказались на 4-м и 5-м местах соответственно, причем Москва годом ранее была на 52-й позиции. ИЗ других городов-миллионников в топ-10 рейтинга попала только Уфа.

На мой взгляд, места с 20-го по 80-е — это показатель того, что город примерно такой же, как средний город страны, подъем выше — повод для некоторой гордости, спуск ниже — повод для определенного беспокойства, — говорит управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков.

Цель подобных рейтингов — указать власти на проблемные точки, оценить привлекательность для жителей и создать пространство конкуренции за бизнес и инвестиции, считает первый вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова.

Свердловская область потеряла позиции в рейтинге качества жизни

Составители рейтинга объясняют лидерство Краснодара высокой обеспеченностью жильем, торговыми объектами, транспортной доступностью и благоприятным климатом. Сургут вышел в число лучших за счет доступного жилья, цен на ЖКХ и продукты, а также обеспеченность качественными ТЦ. К Краснодаре, чтобы накопить на квартиру площадью 40 кв. м, нужно откладывать среднюю зарплату за 4,1 года, в Сургуте — 3,2 года, тогда как в Москве и Петербурге — примерно 8 лет. Тюмень вошла в число лидеров благодаря низкому уровню преступности и хорошим благоустройством.