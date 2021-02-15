Свердловская область потеряла позиции в рейтинге качества жизни

Средний Урал не попал в десятку российских регионов по качеству жизни. Исследование ежегодно проводит Ria.ru. Кто оказался в лидерах, а кто – в аутсайдерах?

Качество жизни в большинстве российских регионов в 2020 г. практически не изменилось. Как показало исследование Ria.ru, лидерские позиции традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Эксперты считают, что и в ближайшие годы тройка лидеров останется на недосягаемых для других регионов позициях. Прежде всего, благодаря развитости инфраструктуры, высокому уровню развития экономики, социальной сферы вместе с высоким потенциалом дальнейшего развития.

В десятку регионов с высоким качеством жизни попали также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.

Свердловская область не попала в первую десятку: за год регион потерял две позиции в рейтинге и опустился с 13 места в 2019 г. на 15-е в 2020 г.

В числе регионов-аутсайдеров — Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. При этом Забайкальский край за год еще потерял позиции и теперь занимает 84 место (вместо 82 места в 2019 г.). Эти регионы объединяет невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.

Аналитики при составлении рейтинга регионов ориентировались на данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка и другие открытые источники.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве РФ исследовали уровень жизни в российских городах в 2020 г. В пятерку российских городов с самым высоким уровнем качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. В топ-10 попали Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны, писал DK.RU.