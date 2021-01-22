Татьяна Черниговская: «Общаетесь с дураками и смотрите тупые фильмы? Потом не жалуйтесь»

Способности мозга зависят от того, как часто и как много он работает. Отличной тренировкой станет фильм, в котором вы ничего не поняли. Или спектакль, больше похожий на представление в дурдоме.

Ученая-нейролингвист Татьяна Черниговская напоминает, что необходимо мозгу для того, чтобы в любом возрасте сохранять ясность мысли:

— Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать — вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом то же самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде.

Мозг работает на максимальных оборотах именно потому, что ему нужно делать трудную работу. Трудная работа для мозга — это лекарство.

Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться.

Книга, которая, может быть, для кого-то легкая, но для вас она сложная. Фильм, который вы не понимаете. Значит, вы будете думать, читать критику. Или спектакль, где неясно, что хотел сказать режиссер. В таком случае мозг будет занят работой.

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