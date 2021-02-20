«Альтернатива — вещь приятная, но ей не оплатить ипотеку». Как выбор вредит нам

Выбор между двумя перспективными компаниями может уничтожить карьеру. Почему? Потому что мир Tinder, где выбирать можно бесконечно, делает нас неспособными принять решение. Разбираемся.

Патрик Макгиннис, автор термина FOMO, рассказал о не еще более опасном явлении — FOBO. В книге «FOMO sapiens» он объясняет, как страх лучшего варианта влияет на выбор карьеры и на рынок труда в целом.DK.RU выбрал главное.

Если в детстве родители читали вам сказки, вы наверняка слышали классическую историю о юной белокурой особе, совершившей бесстыдный налет на чужой дом. Сказка называется «Златовласка и три медведя».

Вспоминая эту историю сейчас, я делаю из нее два вывода. Во-первых, блондинкам действительно живется веселее. Во-вторых, FOBO Златовласки, подпитываемое нарциссизмом, множеством вариантов выбора и нежеланием останавливаться на чем-то одном, сделало ее полной скотиной. В тот день, принимая в хижине каждое из решений, она ставила свои сиюминутные желания и цели выше интересов ни в чем не повинного медвежьего семейства, которому ее действия могли навредить. И такое поведение имеет свои последствия.

И если бы тяжелые случаи FOBO встречались только в сказках! Хотите увидеть их в реальности? Просто скачайте приложение для знакомств Tinder, разработчики которого изначально стремились сохранить ценность альтернативы. Если вы никогда не пользовались Tinder, дело тут вот в чем: приложение предоставляет бесконечный поток потенциальных партнеров, исходя из вашего местоположения. Каждый раз, когда появляется новое фото профиля, вам достаточно провести пальцем по экрану (свайпнуть) вправо, если хотите пообщаться с этим человеком, либо влево, если не хотите. Вся процедура занимает две секунды, поэтому при достаточной ловкости рук можно за несколько минут просмотреть десятки потенциальных партнеров.

Всегда имея при себе этот портативный клуб знакомств, вы можете часами отвергать потенциальных партнеров, пока вам не попадется тот, кого вы сочтете достойным свайпа вправо. Черт возьми, и никаких обязательств, не нужно даже ни с кем разговаривать, сиди себе в нижнем белье и води пальцем. Очень романтично, правда? А теперь попробуйте применить подобный подход ко всей своей жизни: карьере, бизнесу, дружбе и отношениям с людьми. Если бы вы обращались с теми, с кем работаете, — будь то коллеги, поставщики или клиенты, — по принципу Tinder, то наверняка нанесли бы серьезный ущерб своей карьере.

Взять, к примеру, одного моего приятеля, назову его Алексом. Алекс ненавидел свою работу и отчаянно желал найти другую по той же специальности. Еще ему очень хотелось переехать из Нью- Йорка куда-нибудь в Европу. Лучше всего в Париж, потому что там у него была семья, но и любой другой город подошел бы. Алекс просто хотел уйти со своей тогдашней работы. После нескольких месяцев собеседований он наконец получил предложение от одной лондонской фирмы. Алекс был в восторге; собственно, новая работа соответствовала всем его критериям, кроме одного: это был не Париж. И он спрашивал себя: «Свайп вправо или влево?»

В тот вечер Алекс предпринял последнюю отчаянную попытку обменять это предложение на вариант получше, по другую сторону Ла- Манша. Перед тем как лечь спать, он написал другу в Париж, спрашивая совета: как воспользоваться предложением, которое у него есть на руках, чтобы получить что-то аналогичное в Париже. Только проснувшись на следующее утро и открыв электронную почту, он осознал собственную ошибку — и замер от ужаса. Оказалось, он отправил письмо не другу, как намеревался, а будущему боссу в Лондоне, который накануне сделал ему это предложение. Ответ был кратким и далеко не любезным: «Если вы не примете наше предложение в течение 24 часов, оно будет аннулировано».

Алекс был пойман с поличным, но ему еще невероятно повезло. Многие работодатели аннулировали бы свое предложение моментально. Почему их компания должна быть чьим-то запасным аэродромом? Прочитав полученный ультиматум, Алекс понял, что пал жертвой FOBO. Он рисковал очень хорошим, почти идеальным вариантом, который с радостью принял бы в момент, когда только начал искать работу. Он поступил безрассудно. В итоге Алекс согласился на работу в Лондоне, не осмелившись и заикнуться о повышении зарплаты (а если бы переговоры шли нормально, это можно было бы обсудить).

Как FOBO меняет рынок труда

Согласно опросу LinkedIn 2018 года, 68% работников ощущают FOBO, принимая карьерные решения, в то время как 17% говорят, что их самое большое сожаление — то, что они не сделали решающего шага, чтобы получить «работу мечты». В посте, посвященном этим результатам, описано, как FOBO проявляется на рабочем месте:

Представьте, что вам только что предложили повышение или даже новую работу. Поначалу вы в восторге от этой возможности, но затем вас начинают обуревать мысли о вероятности лучших вариантов. «А это и вправду то, что мне нужно? А вдруг где-то есть место, где зарплата больше, должность выше, рабочий график более гибок и можно работать удаленно?» И вот вы изо всех сил пытаетесь принять решение. Вы испытываете FOBO — страх перед лучшим вариантом — и не одиноки в этом .

Влияние FOBO на рынок труда выходит далеко за пределы приложения LinkedIn. Этот страх — одна из главных движущих сил экономики свободного заработка, приливная волна, сделавшая фриланс распространенным карьерным путем. Экономика свободного заработка (или гиг-экономика) породила целое поколение цифровых кочевников, которые работают отовсюду и хаотично перескакивают с одного проекта на другой.

В США последствия этих изменений на рынке труда ошеломительны: к 2020 году более 40% жителей страны стали фрилансерами. Конечно, не все эти люди заняты на фрилансе с утра до вечера, так что цифры требуют некоторой расшифровки. Для части таких работников фриланс — это приработок в дополнение к основной занятости или способ получать доход в период безработицы. Но миллионы людей решают заняться частной практикой и работать на себя. Часто все выливается в так называемую портфельную карьеру: человек осваивает целый ряд различных видов деятельности, и все это вместе составляет его «работу».

Выстраивание портфельной карьеры дает явные преимущества: гибкость графика, независимость и высокую зарплату; но оно также может обернуться волком в овечьей шкуре, подстегивающим FOBO. Не нужно брать на себя обязательства по какому-то одному проекту, у вас всегда будет столько вариантов выбора, сколько пожелаете, и вы свободны, сбросили с себя кандалы, отягощающие любую рабочую скотинку в корпоративном мире. Как фрилансер, вы находитесь в свободном полете, но эта свобода имеет свою цену. Гибкость таит в себе непредсказуемость, и приходится вечно спешить, чтобы завершить очередной проект, если вы хотите быть уверенными, что вам заплатят.

Ценность альтернативы — вещь приятная, но ею нельзя оплатить ипотеку или заправить автомобиль.

Когда FOBO перестает быть просто стратегией переговоров, а превращается в стратегию всей жизни, он может испортить ваши отношения с людьми, причем всерьез и надолго. Если вы упорно не желаете принимать решений и ожидаете, что весь мир будет подстраиваться под вас, окружающие начинают это замечать.

FOBO похож на долгосрочную аферу: какое-то время можно делать все, что пожелаешь, но потом люди все равно поймут, чем ты занимаешься. В конце концов те, кто терпел ваш FOBO, заметят ваш эгоизм и поймут, чем он чреват для них. Если их самоуважение не равно нулю и они обладают твердостью характера, то больше не позволят вам так с собой обращаться. Именно это заставляет лояльного сотрудника перебежать к конкуренту, доверенного партнера — открыть собственное дело, а надежного поставщика или клиента — разорвать отношения.

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