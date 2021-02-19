Сегодня вы именно там, куда стремились. Кажется, что хочется другого? Это игры сознания

Человек имеет ту работу и личную жизнь, к которым стремился (по версии некоторых специалистов, в 5-летнем возрасте). Может быть, это ответ на вопрос о том, почему мы хотим одно, а получаем другое.

Ваша реальная жизнь и есть то, чего вы хотите на самом деле. Да, это так: что бы ни твердило подсознание, мозг привел вас именно в эту точку. В эту семью, эту квартиру, на эту работу. Это и есть исполнение ваших желаний, говорит психиатр Андрей Курпатов. Канал Books for you объясняет эту теорию известного в России специалиста.

Ваше сознание по-прежнему хочет какой-то другой жизни. Но какое это имеет значение? ... Вы не слушаетесь своего сознания, вы делаете то, что решил ваш мозг, то, что он захотел. И оказываетесь там, куда он вас — в соответствии с этими его (вашими) «хотелками» — привел.

— Какая у вас работа? Ага, хорошо. Судя по всему, вы ее и хотите. Нет у вас работы на постоянной основе — ну так вы и не хотите работать на постоянной основе. Так бывает, причем сплошь и рядом. А что у вас со второй половиной? Нет ее? Поздравляю вас, вы ее и не хотите! Есть? Поздравляю, таков ваш выбор! Удивительно, да? А какое тут еще может быть объяснение, если огородов не городить?

Если человек (его мозг) что-то действительно хочет, он то и делает. ... Еще раз: если вы испытываете реальный дефицит, тогда у вас и нет проблем с желанием — оно очевидно, оно явлено в конкретном действии (то есть вы соответствующим делом и занимаетесь). Но если вы не испытываете дефицита — вы и сидите сиднем. Ваши же сознательные желания-ожидания мнимы. Это лишь фантазмы и фантазии — «хорошо было бы, если…». Но пока вы не испытываете ни соответствующего голода, ни соответствующей жажды, это просто разговоры, — пишет Курпатов.

Именно этот отрывок из книги хорошо поясняет, что с нами происходит. Мы, кажется, сознательно хотим одного, но почему-то бессознательно идем в другом направлении. Словно сильнейший психологический импульс толкает нас на другие поступки, навстречу судьбе, часто независимо от нашего сопротивления или сознательного выбора.

Американский психолог и психиатр Эрик Берн считал, что так работает сценарий, или жизненный план, который формируется бессознательно в раннем детстве (до шести лет). В своей знаменитой книге «Люди, которые играют в игры» Берн писал, что «чаще всего детские решения, а не сознательное планирование в зрелом возрасте определяют судьбу человека. Что бы люди ни думали или ни говорили о своей жизни, нередко создается впечатление, будто какое-то мощное влечение заставляет их куда-то стремиться, очень часто совсем не в соответствии с тем, что они сознательно хотят. Те, кто хочет делать деньги, теряют их. Те, кто заявляет, что ищет любви, пробуждают только ненависть даже у тех, кто их любит».

Поэтому Михаил Литвак в книге «Принцип сперматозоида» советовал: «Выбирая цель, хорошенько узнайте, ведет ли к ней та дорога, по которой вы собираетесь идти».

Очень часто люди, выбирая осознанные цели, бессознательно идут в противоположном направлении. Разумная наша часть хочет одного, а бессознательная — другого. Вторая чаще всего побеждает, ведь она сильнее и, как писал Берн, сформирована давно, в раннем детстве. Нужно, чтобы обе части хотели одного и того же.

Важно разобраться с этим, когда вы выбираете пути достижения своей цели. Может быть, и пересмотреть саму цель. Вы действительно этого хотите? Или это навязано вам извне: обществом, семьей, профессиональным окружением и т. д.? Эрик Берн советует проанализировать свой сценарий и, если он вам не нравится, попробовать его изменить.

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