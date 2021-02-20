«В СССР за 4 года создали бомбу, а в «эффективной» России не могут заменить импортное ПО»

«Окститесь, Андрей Борисович! Вы серьезно верите, что люди из 90-х могут создать позитивную программу развития страны? Ой, не верю я вам. Наверное, политзаказ отрабатываете». Ответ Андрею Брилю.

На днях DK.RU опубликовал колонку Андрея Бриля, председателя совета директоров «Корин Холдинга». В материале речь шла о том, что ситуация в России изменится, только когда произойдет смена поколений, и это естественный эволюционный процесс, который совершенно не нужно ускорять революционными методами. Поэтому споры между конкретными людьми (скажем, Путиным и Навальным) — это пустые споры, ведь оппоненты не слышат друг друга, опираясь не на факты, а лишь на ощущения.

Кто должен взять на себя работу по созданию программы развития страны на новом этапе ее жизни? Я уверен, что это — российские предприниматели. Люди, которые преобразовали Россию в 1990-е и 2000-е. Какие бы глупости и гнусности о них ни говорили служилые пропагандисты всех мастей, — заключил Бриль.

Журналист Владимир Терлецкий, прочитав этот материал, выступил с ответным словом Андрею Брилю.

— Никогда не писал комментариев к текстам коллег, но публикация «Перемен не будет до смены поколений. Надо дать дожить тем, для кого СССР неприкасаем», как говорится, заставила взяться за перо.

Я очень давно знаю Андрея Бриля. Первое интервью с ним сделал еще в 1995 году. Встречался с ним не один раз, присутствовал на конференциях с его участием и всегда получал удовольствие от его выступлений, в которых была напористость, сильная аргументация и, как мне казалось, честность.

Но то ли Андрей Борисович изменился, то ли он тщательно скрывал свои убеждения: к сожалению, его последний текст на DK.RU меня не только поразил, но и глубоко возмутил. Прежде всего, своей необъективностью и политической ангажированностью.

Да, Андрей Борисович прав, что СССР был неэффективным государством, но утверждать, что «мы за 30 лет по всем основным технико-экономическим показателям сделали Российскую Федерацию больше, эффективнее на порядки, чем был Советский Союз, и с более правильной, нужной и эффективной структурой экономики», может либо очень неадекватный человек (к которым я Бриля не отношу), либо весьма ангажированный пропагандист.

Окститесь, Андрей Борисович: СССР занимал в мировом ВВП около 20%, а РФ сейчас — чуть более процента. У нас за ваши 30 лет исчезло станкостроение, электронная промышленность, гражданское самолетостроение, разбомблено образование, наука, здравоохранение — мы гвозди даже разучились делать, — и это вы называете правильной структурой экономики?..

Про эффективность я вообще молчу. В СССР мы за четыре года создали ядерную бомбу (что потребовало строительства целых городов и создания принципиально новых направлений в науке и отраслей в промышленности), а в «эффективное россиянское время» мы уже семь лет говорим про импортозамещение и до сих пор не смогли заменить импортное ПО — я уж не говорю про свое «железо» и свой «Тик Ток».

Может, вам напомнить, как строили космодром «Восточный» люди, которые «преобразовали Россию в 1990-е и 2000-е»? Многие из них, как известно, сидят в тюрьме — это про них не надо говорить «глупости и гнусности»? Сейчас даже дети, выходящие «за» Навального, знают, что в 90-е была построена система, основанная на воровстве и коррупции.

Но особенно меня возмутило утверждение, что в 90-е у нас ВВП рос выше среднемирового. Андрей Борисович, у вас память отбило? Как он мог расти, когда алюминий меняли на машины, а трубы — на масло? У нас денег в обороте не было, а кредиты МВФ разворовывались, отчего и грянул дефолт в 1998 году.

Может, вам напомнить, что рост начался после того, как правительство реформаторов Кириенко-Черномырдина было выброшено на помойку? Что же вы морочите голову молодежи россказнями? Вам ведь хорошо известно, что рост был обусловлен введением валютного контроля и изменением финансовой политики со стороны правительства Примакова-Маслюкова.

И модернизационный проект «буржуазных революционеров» не имеет к этому никого отношения. Что и подтвердили последующие годы: как только выгнали Примакова и кончился дождь начала 2000-х из нефтедолларов, обусловивший небывалое потребление, рост остановился. И вы правы: никакие институты его не смогут разогнать вновь, ибо нет уже контроля за вывозом капитала и рубль отпущен в свободное плавание.

Вы серьезно верите, что после всего случившегося люди из 90-х могут создать позитивную программу развития страны на новом этапе ее жизни? Ой, не верю я вам.

Вы, скорее всего, отрабатываете политический заказ. Чей заказ — не спрашиваю. Догадываюсь. Насколько я понимаю, вы лично рассчитываете войти в число победителей, поскольку избрали «правильную линию поведения». Это ваш выбор. Только уважение к вам у меня почему-то пропало.

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