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От 451 млн до 14 млрд руб. Во сколько обойдутся крупные спортивные объекты Универсиады

От 451 млн до 14 млрд руб. Во сколько обойдутся крупные спортивные объекты Универсиады
Иллюстрация: DK.RU

В новом указе губернатора Свердловской области обнародована стоимость спортивных сооружений, которые возводят к Всемирным летним студенческим играм. Они пройдут в Екатеринбурге в 2023 г.

#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Данные о стоимости трех спортивных объектов Универсиады озвучены в новом указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о «Реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 г.». Как сообщает JustMedia.ru, строительство дворца водных видов спорта обойдется областному бюджету в 14,8 млрд руб. (1,5 млрд руб. в 2020 г., 6,4 млрд руб. в 2021-м, 4,4 млрд руб. в 2022-м и 2,3 млрд руб. в 2023-м). Для возведения дворца дзюдо в Академическом потребуется 1,35 млрд руб. Завершить строительство планируют к 2022 г.

Тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками стоит 451 млн руб., его завершат в 2021 году. Все эти объекты будут находиться в областной собственности.

Напомним, Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Как писал DK.RU, в мае 2020-го правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Одним из первых привлеченных подрядчиков стала «Группа ЛСР»: в начале августа прошлого года компания подписала договор с генподрядчиком объектов Универсиады-2023 на строительство общежитий для спортсменов. Следом контракт подписал еще один региональный строительный гигант: «Атомстройкомплекс» возведет Дворец водных видов спорта.

Автор: Анна Хлебникова
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