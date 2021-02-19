Заработать на пенсию в России. Сколько лет, какую сумму и куда нужно вкладывать

После пенсионной реформы условия выхода на пенсию серьезно изменились. Что можно и нужно сделать уже сегодня, даже если на пенсию только через 30 лет? Пошаговая инструкция.

Как накопить на пенсию в России? «Идеономика» пишет, на что точно стоит обратить внимание после проведенной пенсионной реформы, чтобы в старости не остаться без денег? DK.RU выбрал из материала главное.

Повышение пенсионного возраста можно назвать общемировой тенденцией, но есть два момента, которые отличают Россию от других стран. Первое — продолжительность жизни в них гораздо выше. Например, в Италии этот показатель составляет 80 лет, во Франции — 81 год, в Великобритании — 79 лет, тогда как в России средняя продолжительность жизни 71,9 года — 66,4 лет для мужчин и 77,2 лет для женщин.

Второй момент — скорость проведения реформ. Непопулярность мер по увеличению возраста власти разных стран обычно пытаются смягчить длительным переходным периодом.

Что делать?

В России программ софинансирования корпорациями пенсионных накоплений своих сотрудников пока нет. Но любой россиянин может легко построить собственную пенсионную программу по тому же принципу, что и в США и Европе, и выйти на пенсию, имея в распоряжении весьма приличную сумму. Вот как этого достичь.

— Открываем в брокерской компании индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Этот вид счета дает право на налоговые льготы в размере 13% от внесенных средств. Максимальная сумма, с который производится вычет, составляет 400 тысяч рублей, то есть ежегодный взнос на счет этой суммы позволяет ежегодно получать до 52 тысяч рублей в качестве вычета. Верхняя планка ежегодно вносимой суммы на ИИС ограничена 1 млн руб.

— К счету подключается готовая торговая стратегия, которая инвестирует средства в самые надежные бумаги, обеспечивающие стабильный доход — облигации федерального займа и акции крупных российских корпораций, выплачивающих высокие дивиденды. Инвестиции в ценные бумаги будут совершаться автоматически, инвестору не придется тратить время и силы на управление капиталом.

— Ежемесячно пополняем счет на определенную сумму, например, 5000 рублей. Такой подход дает возможность применить эффект сложных процентов и ускорить рост капитала.

Допустим, будущий пенсионер, которому сейчас 35 лет, ежемесячно инвестирует в будущую пенсию по 5 тысяч рублей. Предположим достаточно скромную доходность его инвестиций: он инвестирует в портфель стратегии, которая состоит из акций и облигаций, приносящих потенциальный доход порядка 23% годовых. Через 30 лет его пенсионный капитал составит 7 451 797 рублей, а ежемесячный доход в последующие 15 лет превысит 71 тысяч рублей при условии, что пенсионер продолжит инвестирование.

На деле эта сумма может быть больше — ведь можно реинвестировать в свой пенсионный фонд и средства, полученные в качестве налогового вычета с суммы, внесенной на ИИС. Кроме того, можно подключить и стратегию с более высокой потенциальной доходностью. Ну и не надо забывать про пенсию, которую будет платить вам государство.

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