Мэрия ищет подрядчика для ремонта известного памятника конструктивизма

В центре Екатеринбурга хотят отремонтировать «Дом контор». На разработку проектно-сметной документации муниципалитет готов потратить 856 тыс. рублей.

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации для здания на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта. Это объект культурного наследия областного значения, известный как «Дом контор».

Начальная цена контракта 856,7 тыс. руб., шаг аукциона — 0,5% от начальной цены. Прием заявок продлится до 26 февраля.

До 1 июня 2021 г. подрядчику необходимо разработать проект ремонта и реставрации, выполнить государственную историко-культурную экспертизу. До 1 сентября согласовать ее, до 29 ноября выполнить рабочую документацию и до 1 декабря 2021 г. сдать готовую работу заказчику.

По данным управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, здание «Дом контор» построено в 1930-1932 гг. Автор проекта — архитектор Георгий Валенков, по другой версии — Владимир Смирнов. Является образцом делового здания конца 1920-х годов, возведенного в стиле конструктивизма.

Согласно документации аукциона, здание эксплуатируется с 1930 г. Разработка научно-проектной документации необходима для последующего ремонта крыши (замена конструкции крыши, чердачного перекрытия, водосточной системы).

Добавим, что территория за «Домом контор» активно застраивается. Прямо за ним построен 13-этажный апарт-отель Radius Central House. Осенью 2020 г. администрация Екатеринбурга продала участок земли площадью 1832 кв. метра и нежилое полуразрушенное здание по соседству. На этом месте мэрия разрешила построить гостинично-административный комплекс с подземной парковкой. Победителем аукциона стала компания «Регент», которая занимается строительством административных зданий. Изначально лот был выставлен на аукцион за 18,6 млн руб., однако окончательная сумма сделки составила 31,7 млн руб.

Земля, о которой идет речь, расположена вплотную к комплексу апартаментов Radius Central House и, как писал DK.RU, победитель этого аукциона связан с застройщиком апартаментов.