Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.02
73,97
89,54
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэрия ищет подрядчика для ремонта известного памятника конструктивизма

Мэрия ищет подрядчика для ремонта известного памятника конструктивизма
Иллюстрация: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

В центре Екатеринбурга хотят отремонтировать «Дом контор». На разработку проектно-сметной документации муниципалитет готов потратить 856 тыс. рублей.

#АУКЦИОН#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации для здания на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта. Это объект культурного наследия областного значения, известный как «Дом контор».  

Начальная цена контракта 856,7 тыс. руб., шаг аукциона — 0,5% от начальной цены. Прием заявок продлится до 26 февраля.

До 1 июня 2021 г. подрядчику необходимо разработать проект ремонта и реставрации, выполнить государственную историко-культурную экспертизу. До 1 сентября согласовать ее, до 29 ноября выполнить рабочую документацию и до 1 декабря 2021 г. сдать готовую работу заказчику.

По данным управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, здание «Дом контор» построено в 1930-1932 гг. Автор проекта — архитектор Георгий Валенков, по другой версии — Владимир Смирнов. Является образцом делового здания конца 1920-х годов, возведенного в стиле конструктивизма.

Согласно документации аукциона, здание эксплуатируется с 1930 г. Разработка научно-проектной документации необходима для последующего ремонта крыши (замена конструкции крыши, чердачного перекрытия, водосточной системы).

Добавим, что территория за «Домом контор» активно застраивается. Прямо за ним построен 13-этажный апарт-отель Radius Central House. Осенью 2020 г. администрация Екатеринбурга продала участок земли площадью 1832 кв. метра и нежилое полуразрушенное здание по соседству. На этом месте мэрия разрешила построить гостинично-административный комплекс с подземной парковкой. Победителем аукциона стала компания «Регент», которая занимается строительством административных зданий. Изначально лот был выставлен на аукцион за 18,6 млн руб., однако окончательная сумма сделки составила 31,7 млн руб.

Земля, о которой идет речь, расположена вплотную к комплексу апартаментов Radius Central House и, как писал DK.RU, победитель этого аукциона связан с застройщиком апартаментов.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Перемен не будет до смены поколений. Надо дать дожить тем, для кого СССР неприкасаем»«Перемен не будет до смены поколений. Надо дать дожить тем, для кого СССР неприкасаем»
  • «Да, это диверсия» — реакция депутатов Гордумы на правила содержания домашних животных«Да, это диверсия» — реакция депутатов Гордумы на правила содержания домашних животных
  • «Синара» будет строить центр ядерной медицины, но не на Урале, а в Бурятии«Синара» будет строить центр ядерной медицины, но не на Урале, а в Бурятии
  • «Я живу своей жизнью». Диалог предполагаемой дочери Путина и автора расследования о ней«Я живу своей жизнью». Диалог предполагаемой дочери Путина и автора расследования о ней
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.