«Пошли на риск». Застройщик модных апартаментов купил землю в центре города под гостиницу

Администрация города продала участок земли площадью 1832 кв. метра и нежилое полуразрушенное здание по адресу ул. Малышева, 40в.

фото: Анна Хлебникова

На этом месте мэрия разрешила построить гостинично-административный комплекс с подземной парковкой. Земля, о которой идет речь, расположена вплотную к комплексу апартаментов Radius Central House, который возвели за Домом контор.

Победителем аукциона стала компания «Регент», которая занимается строительством административных зданий. Изначально лот был выставлен на аукцион за 18,6 млн руб., однако окончательная сумма сделки составила 31,7 млн руб.

Как пишет 66.ru, компания «Регент» связана с застройщиком расположенного рядом комплекса апартаментов Radius Central House и принадлежит Александру Трунтаеву. Предприниматель рассказал изданию, что о скорой стройке говорить не приходится, поскольку сам участок очень сложный и его нужно приводить в соответствие со строительными нормами:

Можно сказать, что мы купили билет в длинное путешествие, которое непонятно когда и чем закончится. С нашей стороны это немалый риск. В идеале нужно выкупить все промышленные объекты, снести их, проложить тротуары, которых там никогда не было, сделать благоустроенную зону с озеленением, общественное пространство, куда приятно было бы заходить. Желание именно такое, поэтому мы в это и ввязались.

Как рассказывал DK.RU, впервые об идее построить тут гостиницу заговорили в 2017 г. Тогда даже подготовили проект по строительству 12-этажной гостиницы высотой 80,4 м., однако его реализация так и не состоялась.