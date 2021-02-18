Свердловская область отстает от других регионов России по цифровизации медицины
Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения. Учитывались результаты 2020 года. Наш регион вошел в число аутсайдеров.
Как рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, рейтинг составлялся по таким критериям:
- инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом;
- внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;
- предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг;
- внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ;
- межведомственное электронное взаимодействие.
Лидерами рейтинга стали Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.
Свердловская область вошла в десятку отстающих вместе с Ивановской, Вологодской, Омской, Ростовской областями, а также Приморским, Камчатским, Ставропольским краем, Еврейской автономной областью и Республикой Крым.
В министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировать рейтинг не смогли, переадресовав вопрос в Департамент информатизации и связи региона, отмечает ЕАН. Однако и это ведомство не дало комментариев.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегию цифровой трансформации отрасли ключевых отраслей экономики и социальной сферы: здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики. Представленный рейтинг войдет в основу стратегии цифровой трансформации здравоохранения. Документы должны разработать и утвердить до 1 июля, после чего главы российских субъектов примут региональные стратегии. Это должно произойти до 1 сентября текущего года.
Отметим, на этой неделе правительство Свердловской области и компания МТС подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Среди ключевых направлений сотрудничества в том числе цифровизация медицинской отрасли.
Сегодня региональная система здравоохранения находится в кризисе. Как рассказывал DK.RU, в ежегодном докладе Заксобранию свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова критически высказалась о состоянии отрасли. По ее мнению, в 2020 г. пандемия коронавируса усугубила и без того серьезные системные проблемы, которые стали «негативным результатом модернизации и оптимизации в медицине».
В период «первой волны» пандемии больные острыми и хроническими состояниями не могли получить помощь в поликлиниках по месту жительства, поскольку те были перепрофилированы для лечения COVID-19, либо закрылись на карантин из-за вспышек инфекции. С сентября прошлого года люди постоянными жалуются на недоступность помощи по заболеванию коронавирусом, — отметила Татьяна Мерзлякова.