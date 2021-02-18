Свердловская область отстает от других регионов России по цифровизации медицины

Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения. Учитывались результаты 2020 года. Наш регион вошел в число аутсайдеров.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, рейтинг составлялся по таким критериям:

инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом;

внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;

предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг;

внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ;

межведомственное электронное взаимодействие.

Лидерами рейтинга стали Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

Свердловская область вошла в десятку отстающих вместе с Ивановской, Вологодской, Омской, Ростовской областями, а также Приморским, Камчатским, Ставропольским краем, Еврейской автономной областью и Республикой Крым.

В министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировать рейтинг не смогли, переадресовав вопрос в Департамент информатизации и связи региона, отмечает ЕАН. Однако и это ведомство не дало комментариев.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегию цифровой трансформации отрасли ключевых отраслей экономики и социальной сферы: здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики. Представленный рейтинг войдет в основу стратегии цифровой трансформации здравоохранения. Документы должны разработать и утвердить до 1 июля, после чего главы российских субъектов примут региональные стратегии. Это должно произойти до 1 сентября текущего года.

Отметим, на этой неделе правительство Свердловской области и компания МТС подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Среди ключевых направлений сотрудничества в том числе цифровизация медицинской отрасли.

Сегодня региональная система здравоохранения находится в кризисе. Как рассказывал DK.RU, в ежегодном докладе Заксобранию свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова критически высказалась о состоянии отрасли. По ее мнению, в 2020 г. пандемия коронавируса усугубила и без того серьезные системные проблемы, которые стали «негативным результатом модернизации и оптимизации в медицине».