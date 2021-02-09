«В медицине коллапс?» Свердловский омбудсмен поставила диагноз здравоохранению региона

Пока чиновники констатируют, что модернизация и оптимизация не принесли пользы областному здравоохранению, бизнесмены готовятся поддержать его материально.

В ежегодном докладе Заксобранию свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова критически высказалась о состоянии медицины в регионе. По ее мнению, в 2020 г. пандемия коронавируса усугубила и без того серьезные системные проблемы, которые стали «негативным результатом модернизации и оптимизации в медицине».

В период «первой волны» пандемии больные острыми и хроническими состояниями не могли получить помощь в поликлиниках по месту жительства, поскольку те были перепрофилированы для лечения COVID-19, либо закрылись на карантин из-за вспышек инфекции. С сентября прошлого года люди постоянными жалуются на недоступность помощи по заболеванию коронавирусом, — отметила Татьяна Мерзлякова (цитата по kommersant.ru).

Омбудсмен и врачи встревожены перспективой серьезного ухудшения здоровья людей, которые не получают медицинскую помощь своевременно.

Недоступность амбулаторной помощи выявила отсутствие кадрового и организационного ресурсов в системе здравоохранения, неэффективное использование информационных ресурсов во время отсутствия возможности выехать на вызов или взять анализ на COVID-19, а также чрезмерная нагрузка на учреждения, оказывающие стационарную помощь», — подчеркнула Мерзлякова.

И резюмировала: «Не только человеку, но и всей системе здравоохранения нужна реабилитация после коронавируса».

Напомним, когда в разгар пандемии система здравоохранения затрещала по швам (остро не хватало оборудования, лекарств, масок, людей), бизнес постарался помочь медикам материально. В частности, Фонд святой Екатерины передал Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса 30 новых автомобилей.

Сегодня стало известно, что Фонд закупит для Екатеринбурга еще 25 новых автомобилей скорой помощи. По предварительной оценке, его учредители, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, выделят на машины не менее 110 млн руб.

Добавим, с 1 января 2021 г. городская медицина перешла под контроль Министерства здравоохранения Свердловской области. Сейчас в руководстве министерства здравоохранения Свердловской области проходят кадровые перестановки, сообщал DK.RU.

Заболеваемость COVID-19 постепенно снижается, но Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 15 февраля.

По данным на 9 февраля, за прошедшие сутки подтвердилось 289 новых случаев коронавируса. Впервые в 2021 г. количество заболевших не превысило 300 в сутки. 44 из новых больных — в Екатеринбурге. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии — 73 377 человек, отмечает Justmedia.ru.