Россиян предупредили об аномальных холодах. В США снежная буря оставила миллионы без света

Холодная погода в этом году установилась даже в обычно теплых регионах. Причем, если многие россияне привычны к холодам, то в теплых американских штатах энергосистема не выдерживает нагрузки.

В ближайшие пять дней в большинстве российских регионов будет аномально холодно, пишут РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная, — рассказал он.

В Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах температуры 18-19 февраля будут примерно на 12 градусов ниже нормы, говорит Вильфанд. 20 февраля — ниже на восемь градусов, в воскресенье и понедельник, 21 и 22 февраля температуры поднимутся практически до нормы. При этом на Дальнем Востоке температура в ближайшие дни будет около нормы или выше ее.

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Аномальные холода сейчас не только в России: по южным штатам США ударила снежная буря, которая оставила миллионы людей без электричества — энергосистема не выдерживает резкого роста потребления. Из-за холодов скончались не менее 21 человека в штатах Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури. Причиной смерти становились аварии, а также отравление выхлопными газами машин и обогревателей, а в Северной Каролине — торнадо.

В Техасе температура доходила до -18 градусов Цельсия, причем многие жители штата не делают теплоизоляцию своих домов, и после отключения отопления температура быстро упала до минусовых значений. Житель города Форт-Уэрт Чак Харрисон рассказал Би-би-си, что в его доме электричества нет уже больше 30 часов, ему и его близким пришлось спать возле камина, «завернувшись во все одеяла и подушки, которые были дома».