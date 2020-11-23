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Десятки тысяч остаются без света и тепла: как Владивосток переживает ледяной циклон

Десятки тысяч остаются без света и тепла: как Владивосток переживает ледяной циклон
Иллюстрация: МЧС по Приморскому краю

Несколько дней назад на Приморье обрушились ледяной дождь и ветер, толщина льда на проводах, машинах и деревьях достигает 2 сантиметров. Во Владивостоке остается режим ЧС.

#НОВОСТИ

19 и 20 ноября во Владивостоке прошел ледяной шторм, который привел к образованию наледи на деревьях, проводах, автомобилях и других поверхностях, ее толщина составляет порядка 2 см, а местами — до 12 см, рассказал начальник Гидромета по Приморскому краю Борис Кубай. По его словам, это очень редкое природное явление, которое он наблюдал в Одессе в 1974 г., но ни на Сахалине, ни в Приморье такого ранее не видел. 

 
 
 
 
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Публикация от ДПС, НОВОСТИ ВЛАДИВОСТОК ПК (@dps.vlad)

 

Образование наледи привело к обрыву линий электропередач и падению деревьев. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, по данным Минэнерго на 23 ноября без электричества остаются 74,9 тыс. человек в 35 населенных пунктах, в том числе городах Владивосток и Артем, теплоснабжения лишились 19,2 тыс. человек. Всего без света оставались 170 тыс. человек, говорил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Из-за падения налипшего льда с элементов конструкций приостановлено движение по Русскому мосту, который связывает одноименный остров с Владивостоком. В городе развернуты полевые кухни и пункты обогрева.

Стихия нанесла колоссальный ущерб, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось. Ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред инфраструктуре, — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в состав «РусГидро») предварительно оценивает ущерб от циклона в 180 млн руб. По словам Олега Кожемяко, большая часть объектов по-прежнему запитана от резервных источников.

Автор: Андрей Пермяков
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