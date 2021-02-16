Задачи меняются, вы не успеваете? Простой способ перезагрузить мозг за 30 секунд

Для того, чтобы быстро переключаться, не нужно пить витамины для мозга или иметь специальный склад характера. Вам могут помочь обычные вдох-выдох, просто выполненные в особой тактике.

Коуч Крис Бейли поделился простой техникой, которая помогает успешно переключиться с одного дела на другое.

— Все мы умеем дышать, но почти никогда об этом не думаем. Однако дыхание определяет, спокойны мы или тревожимся, напряжены или расслаблены. Использование силы дыхания — одна из самых простых и действенных методик для достижения психического и физического благополучия.

Это одна из моих любимых новых тактик продуктивности: когда вам в следующий раз нужно будет переключиться между проектами или встречами, сделайте три глубоких вдоха.

Только и всего.

Эти 30 секунд — отличный способ перейти от одной задачи к другой, который помогает разуму перезагрузиться и сфокусироваться на следующей задаче. Также такая тактика помогает очистить разум от «остаточного внимания». Этот термин придумал профессор Вашингтонского университета Софи Лерой, он означает фрагменты предыдущей задачи, которые остаются в памяти после перехода к другому виду деятельности.

Если вы перескакиваете с задачи A на задачу B, ваш разум все равно будет думать о предыдущем деле, полностью погрузиться в новое дело будет невозможно. Это явление — одна из причин, по которым многозадачность снижает нашу эффективность.

Три глубоких вдоха между задачами помогут избавиться от этого остаточного внимания. Считайте это своего рода ментальной уборкой — вы ведь убираете со стола перед следующим приемом пищи.

Можно просто медленно делать три глубоких вдоха, можно — пробовать свои силы в различных техниках:

Коробочное дыхание — это техника задержки вдоха и выдоха. Четыре секунды на вдох, затем четыре секунды задержка — и четыре секунды на выдох. И второй круг. Вы словно строите своим дыханием коробку, где длина «стенок» — четыре секунды.

Другой вариант — дыхательная техника 4-7-8, при которой вы вдыхаете в течение четырех секунд, задерживаете дыхание в течение семи секунд и выдыхаете восемь секунд. Хотя все люди разные, этот шаблон используется, чтобы уменьшить беспокойство и помочь заснуть.

Последний вариант, который можно попробовать — это дыхательная техника 5-5-5. Исследования показывают, что ритм вдоха и выдоха в течение 5,5 секунд — это оптимальная частота дыхания для достижения более высокой вариабельности сердечного ритма, что, в свою очередь, связано с улучшением физического и психического самочувствия.

Это простая, действенная и совершенно бесплатная методика, которая займет не больше минуты, даже если выбрать очень длительные вдохи. Попробуйте ее, когда вновь нужно будет перепрыгивать с одной темы на другую.

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