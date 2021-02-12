Отключить телефон, запретить гаджеты, дать острые предметы. Как растят детей миллиардеры

В семьях, где денег очень много, дети зарабатывают на карманные расходы, обходятся без смартфонов и четко отделяют желания от потребностей. Правила воспитания детей от Илона Маска и Стива Джобса.

Всем хочется, чтобы их дети были успешными и умели приспосабливаться к разным жизненным условиям. Но что делать, если в семье много денег и ребенок не понимает, откуда они берутся? Взять за основу уроки воспитания детей миллиардерами. Как Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Билл Гейтс и другие известные предприниматели воспитывают отпрысков? Основные правила изучил MC.today.

1. Дети должны сами решать проблемы

Отец шестерых детей, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что дети должны уметь справляться с проблемами без посторонней помощи. Предприниматель старается как можно больше общаться с детьми, ходит с ними в походы, а еще он уверен, что современная система образования не может дать необходимых навыков. Поэтому для своих сыновей и детей сотрудников SpaceX Маск открыл частную школу Ad Astra, где нет уроков музыки, физкультуры и иностранного языка. Дети там обсуждают этические и политические проблемы планеты, учатся создавать роботов, бороться с искусственным интеллектом, если тот выйдет из-под контроля. В прошлом году была открыта-онлайн-школа Илона Маска.

2. Дети должны иметь обязанности и знать, что работа важна

Марк Цукерберг опубликовал в сети видео, на котором его дочери помогают родителям по дому. Создатель Facebook уверен, что детей необходимо приучать к выполнению домашних дел. Кроме того, Марк и его жена Присцилла часто берут детей с собой на работу, чтобы показать, чем занимаются, чтобы дети поняли важность этого процесса.

3. Детям нужно помочь с поиском любимого дела и меньше опекать

Создатель Amazon и миллиардер Джефф Безос призывает помочь детям раскрывать и развивать их таланты. Так они добьются успеха и будут получать удовольствие от каждого прожитого дня. Как родитель, Безос позволяет детям проявлять себя в разных сферах деятельности. С четырехлетнего возраста все четверо детей Джеффа имели доступ к острым предметам, чтобы научиться осторожности и ответственности за свои действия.

4. Дети должны потерпеть неудачу, в этот момент ух нужно поддержать

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон считает, что детям нужна поддержка, а не нравоучения. Он вспоминает, как его мать не возражала, когда сын в 16 лет бросил учебу, чтобы заниматься бизнесом, терпел первые неудачи и разочарования.

5. Детей важно ограничивать в деньгах

В XX веке американский мультимиллионер Эндрю Карнеги говорил, что огромное богатство обычно ослабляет таланты и энергию детей и ведет их к менее полезной и менее достойной жизни.

Возможно, именно поэтому создатель Microsoft Билл Гейтс и знаменитый инвестор Уоррен Баффет в 2010 году создали клуб миллиардеров-филантропов The Giving Pledge, который должен сподвигнуть самых богатых людей мира пожертвовать большую часть их состояний на благотворительность.

В 2019 году в клубе состояли 204 миллиардера, среди которых Илон Маск, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг, вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл, Ричард Брэнсон.

Участники клуба верят, что их инициатива не только сделает кого-то счастливее, но и даст возможность их собственным детям научиться самостоятельно добиваться успеха.

Уоррен Баффет так высказался на эту тему: «Я оставлю детям достаточно денег, чтобы они могли сделать что угодно. Но денег будет не так много – чтобы у них осталось желание сделать хоть что-то».

6. Детям важно объяснять разницу между желаниями и потребностями

По мнению миллиардера Уоррена Баффета, это самый важный урок, который дети должны усвоить как можно скорее. В интервью CNBC Баффет предложил слушателям помочь детям составить список из пяти или десяти вещей, которые они хотели бы купить. Затем пройтись по каждому пункту и отметить, потребность это или желание.

7. Детей нужно научить знать цену деньгам

Миллиардер Чак Фини, соучредитель Duty Free Shoppers Group, поручил своим дочерям оплачивать проживание в Нью-Йорке, исходя из скромного бюджета, который он выделил.

Когда ему доставили большой счет за телефонные разговоры дочерей, Чак приехал к ним, отключил телефон и повесил карту Нью-Йорка на стену гостиной, на которой обозначил таксофоны. На каникулах трое детей миллиардера самостоятельно зарабатывали себе на карманные расходы.

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