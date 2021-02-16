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Госдума ввела штрафы за сообщения об иноагентах без маркировки. Это грозит почти любому

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Председатель Госдумы считает, что такой закон поможет оградить Россию от зарубежного влияния. При этом признать иноагентом могут за репост сообщения ФБК в соцсетях без пометки.

#НОВОСТИ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, согласно которому распространение информации об НКО или физлицах, включенных в реестр иностранных агентов, без упоминания их статуса влечет за собой штрафы. Для физлиц он составит 2-2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения (не уточняется, о чем именно в данном случае идет речь). 

Такие же штрафы предусмотрены за распространение информации об иноагентах или их информации без соответствующей маркировки. Самим НКО, включенным в реестр иностранных агентов, при распространении своих материалов без пометки грозит штраф: для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что цель закона — оградить вмешательства во внутренние российские дела, и ранее сослался, что в США аналогичное законодательство приняли еще в 1937 г. для сдерживания Советского Союза и идеи коммунизма.

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 г. 

Иностранным агентом в России признаны, в частности, «Левада Центр» и  Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК). 

В конце декабря 2020 г. Совфед одобрил закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны обычные граждане и организации без юрлица, которые занимаются в России политикой и получают зарубежную помощь, причем не только финансовую. Предложили это еще в 2017 г. 

Автор: Андрей Пермяков
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