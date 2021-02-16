Госдума ввела штрафы за сообщения об иноагентах без маркировки. Это грозит почти любому

Председатель Госдумы считает, что такой закон поможет оградить Россию от зарубежного влияния. При этом признать иноагентом могут за репост сообщения ФБК в соцсетях без пометки.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, согласно которому распространение информации об НКО или физлицах, включенных в реестр иностранных агентов, без упоминания их статуса влечет за собой штрафы. Для физлиц он составит 2-2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения (не уточняется, о чем именно в данном случае идет речь).

Такие же штрафы предусмотрены за распространение информации об иноагентах или их информации без соответствующей маркировки. Самим НКО, включенным в реестр иностранных агентов, при распространении своих материалов без пометки грозит штраф: для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что цель закона — оградить вмешательства во внутренние российские дела, и ранее сослался, что в США аналогичное законодательство приняли еще в 1937 г. для сдерживания Советского Союза и идеи коммунизма.

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 г.

Иностранным агентом в России признаны, в частности, «Левада Центр» и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК).

В конце декабря 2020 г. Совфед одобрил закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны обычные граждане и организации без юрлица, которые занимаются в России политикой и получают зарубежную помощь, причем не только финансовую. Предложили это еще в 2017 г.