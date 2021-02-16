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Самые желанные работодатели Екатеринбурга – кто они?

Самые желанные работодатели Екатеринбурга – кто они?
Иллюстрация: pixabay.com

В рейтинг лучших работодателей страны наряду с Газпромом и «Росатомом» вошли 15 компаний из Екатеринбурга. Примечательно, что в нем фигурируют на равных Банк Точка и Единый Расчетный Центр.

#КАРЬЕРА#НОВОСТИ

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru опубликовала результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. Участие в нем бесплатное, компания должна просто зарегистрироваться. 

Работодателей оценивали по трем параметрам:

  • готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);
  • желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40%);
  • данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20%).

В 2020 г. 900 компаний подали заявки на участие в рейтинге.

Мы ввели важные изменения в методологию составления рейтинга, заменив оценку вовлеченности на оценку лояльности персонала, что является еще более точным и достоверным показателем. Также вместо единого списка мы выделили четыре основных сегмента в зависимости от численности — это крупнейшие компании со штатом больше пяти тысяч сотрудников, крупные, средние и небольшие, — говорит Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru.

В 2020 г. рейтинг возглавила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». За ней следуют Газпром Нефть, Kaspersky, Сбербанк, Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СИБУР, Tele2 и Национальная Медиа Группа.

Среди компаний Екатеринбурга самые высокие позиции заняли Банк Точка, ООО «НПК «Специальная металлургия» и Единый Расчетный Центр.

В него также вошли:

— в категории «Небольшие компании»: InfiNet Wireless, ООО «УралИнтерьер», URA.RU и «Заповедник»;

— в категории «Средние компании»: ООО «НПК «Специальная металлургия», сеть клиник «Линлайн», NAUMEN, НАГ и Уральский государственный юридический университет;

— в категории «Крупные компании»: ГК «Автоплюс», МОТИВ, Свердловэнергосбыт и Группа СВЭЛ.

Полный список финалистов и их позиции — на сайте Рейтинга.

В конце прошлого года DK.RU писал, какие специалисты могут претендовать на высокие зарплаты, как конкурировать за место с другими соискателями, надо ли торговаться с работодателем при собеседовании. А также «Почему широко раскрученный личный бренд совсем не помогает устроиться в крутую компанию».

Автор: Виктория Говорковская
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