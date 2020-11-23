Доходное место: кому предлагают зарплату от 100 тысяч рублей и как ее получить

Вакансий с высоким доходом не так уже мало: такие позиции, по словам рекрутеров, можно найти практически в любой отрасли. Другое дело, что в открытую на работных сайтах они представлены редко.

На всех работных порталах России размещено около 1 млн вакансий, при этом все население страны составляет 145 млн. человек. 7-8% размещений — вакансии с предлагаемой зарплатой от 250 тыс. руб. в месяц. Есть и более дорогие предложения: например,в открытых источниках опубликовано около 500 вакансий с доходом от 600 тыс. руб., вознаграждение от 4,5 до 7,5 млн руб. в месяц предусмотрено в 15 случаях — в основном, с релокацией в другие страны. Такими цифрами с DK.RU поделились в Ассоциации рекрутинговых агентств Урала (АРАУ).

Справка Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 году, когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной и востребованной.

Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг. Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, сегодня ведут совместную деятельность: проводят конференции, мастер-классы, тренинги, профессиональные конкурсы, исследуют рынок труда и тем самым повышают свою экспертность.

Год назад в составе АРАУ появился новый ассоциированный участник — Ассоциация карьерного консультирования и коучинга Урала (АККУ). Выделены три основных вида услуг: профориентация для взрослых и подростков, карьерное консультирование, карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекрутинге и в HR.

Компании, входящие в АРАУ, рассказали, какие специалисты могут претендовать на высокие зарплаты, как конкурировать за место с другими соискателями, надо ли торговаться с работодателем при собеседовании.

В открытый доступ дорогие вакансии попадают редко

Татьяна Полякова руководитель направления «Рекрутинг» компании «Кадровые технологии» В сегменте «дорогих» вакансий, где предлагают заработок более 100 тыс. руб. в месяц, конкуренция за место высока, причем претендуют на него кандидаты из разных регионов. Чем выше заработная плата, указанная в объявлении, тем больше откликов. Например, недавно мы на одном популярном работном сайте разместили вакансию финансового директора с зарплатой 170 тыс. руб. За два дня получили более 200 откликов — это много. Но действительно стоящих из них — единицы. Именно из-за шквала нерелевантных откликов рекрутеры редко публикуют вакансии в открытом доступе, чаще сами просматривают и отбирают резюме.

Соискателям важно помнить: чем дороже вакансии, тем сложнее получить приглашение на собеседование в компании, тем более требовательными будут к вашему резюме рекрутеры и работодатели. Отсюда растет значимость правильно составленного резюме.

Резюме в традиционном, описательном формате с перечислением функционала уходит в прошлое. Важно, чтобы был отражен реальный опыт, была конкретика, примеры. Допустим, соискатель рассматривает вакансии директора по логистике. Что хочет увидеть работодатель в резюме, какая информация его зацепит? Структура логистической службы, транспортная/складская, товарная номенклатура/SKU, количество подчиненных, площади управляемых складов, как организовано хранение, оснащенность склада, виды оборудования, программное обеспечение, виды и дальность перевозок, собственный транспорт или арендованный, оборачиваемость товара, какие проекты реализованы, роль в этих проектах и т. п.

Все консультанты нашей компании готовы работать с резюме в таком ключе, помочь сделать «инвентаризацию» опыта, правильно структурировать, сделать его привлекательным для работодателя.

Грамотно упакованное резюме не гарантирует быстрого трудоустройства. Поэтому наш совет — позаботиться о корректировке резюме заблаговременно, когда вы только начали задумываться о смене работы. Если вы уже на рынке труда, надо действовать быстро. Больше шансов найти работу у того, кто принимает вызовы, пробует для себя новое, чем у того, кто долго находится в поиске, боясь опустить планку зарплатных ожиданий.

Зарплаты обсуждаются на собеседовании и зависят от компетенций соискателя

Елена Киселева директор агентства рекрутинга «Люди Дела» При размещении «дорогих» вакансий (150 тыс.–300 тыс. руб. и выше) работодатели и рекрутинговые агентства часто не указывают уровень заработной платы, потому что он зачастую обсуждается индивидуально и «вилка» может быть большой. Кроме того, на «дорогие» вакансии, как правило, нерелевантный отклик — только 15-20% откликнувшихся кандидатов действительно подходят под указанные требования. В нашей практике позиция «Руководитель юридического департамента» с заработной платой 300 000 – 450 000 руб., подразумевающая узкие профессиональные навыки, английский и высокий уровень управленческих компетенций не закрывается с помощью откликов (хотя их масса), а требует точечной работы с кандидатами, которые, как правило, не находятся в активном поиске.

В Екатеринбурге к вакансиям от 100 000 руб. можно отнести все управленческие позиции высшего звена, часть позиций менеджеров среднего звена, причем это актуально для любых отраслей и функций внутри компании. Кроме того, большие зарплаты предлагают узким либо высококвалифицированным специалистам в области проектирования, IT, производства, медицины, продаж, маркетинга и многих других. Но в этом случае на первое место выходит вопрос квалификации. Если специалист — носитель очень востребованных навыков, он будет зарабатывать на уровне топ-менеджера малого бизнеса.

Финальное редложение по зарплате на «дорогие» позиции чаще всего обсуждается с кандидатами по итогам собеседования. И тут важно продемонстрировать свои навыки и компетенции, раскрыть опыт, показать свою ценность и первоначальный интерес.

Чтобы верно сформировать свои зарплатные ожидания, еще перед собеседованием можно пообщаться с коллегами по отрасли, прояснить свою действительную квалификацию, оценить наличие потенциальных конкурентов. После этого можно уже с большей уверенностью обсуждать зарплату и вести переговоры.

Торговаться о зарплате надо, но делайте это осознанно

Лариса Богданова директор кадрового агентства IBC Human Resources Заработная плата больше 100 000 рублей не редкость на Урале и в Екатеринбурге. Такой доход предлагают инженерам-конструкторам, менеджерам по продажам, заведующим магазином, руководителям высшего звена в малом бизнесе.

Чтобы обойти конкурентов в конкурсе, важно провести анализ потенциальных работодателей и предлагаемых ими условий работы, посмотреть отзывы бывших сотрудников и сделать правильные акценты на свои сильные стороны при самопрезентации — как на собеседовании, так и в резюме.

Игра по-крупному требует наставника или профессионального карьерного консультанта, который поможет достичь желаемого в поиске работы. Все чаще работодатели говорят: если кандидат претендует на высокую зарплату, его резюме должно быть «блестящим» с «продающим» сопроводительным письмом, цифрами и фактами в описании достижений.

Торговаться о зарплате также надо осознанно. Предположим, вам дают 100 000, а вы хотите 150 000 рублей. Такое увеличение обосновано, если на вас вышел хедхантер и вы в настоящее время работаете. Если ваши сильные стороны и достижения действительно хороши, вы собрали отменные рекомендации, то ведите переговоры и повышайте свою стоимость на рынке. Главное, чтобы поиск работы не затянулся на годы из-за завышенных ожиданий заработной платы.

Для поиска высокооплачиваемого сотрудника нужна технология хедхантинга. В этом году мы в IBC Human Resources искали главного бухгалтера на предприятие в угольной отрасли, уровень дохода — от 450 000 до 800 000 рублей. Кандидаты, которые были представлены работодателю, не имели резюме на работных порталах, они стали результатом нашего профессионального хантинга по отрасли.

Предложения с высокой зарплатой на рынке есть, но и требования высоки

Екатерина Карпенко директор рекрутинговой компании «Тирс» Высокая зарплата совсем не редкость сегодня. Мы регулярно сталкиваемся с заработной платой от 350 тыс. руб. до 1,5 млн рублей в месяц. В энергетической, металлургической, добывающих отраслях заработные платы топов могут достигать нескольких десятков миллионов рублей в месяц.

Кто получает от 100 000 рублей в Уральском регионе? Прежде всего, самые редкие и востребованные специалисты, а именно:

квалифицированные сварщики 5-6 разряда, умеющие «варить под УЗК и рентген»;

токари 4-5 разряда;

дальнобойщики, а также водители экскаваторов, трубоукладчиков и прочей спецтехники;

каменщики;

квалифицированные медицинские специалисты и топ-менеджеры, развивающие частную медицину: стоматологи, эстетические хирурги, анестезиологи;

IT специалисты — руководители групп разработчиков, java-девелоперы;

инженерные специалисты;

директора по производству, продажам, маркетингу и финансам, исполнительные директора.

Чтобы претендовать на такую зарплату, необходимо иметь последовательный и сильный опыт в указанной сфере, умение привнести серьезные изменения в развитие компании, знание своей отрасли минимум в масштабе страны, а лучше мира, иметь связи в деловой сфере, амбициозность мышления, а также высокие коммуникативные навыки — чтобы одинаково спокойно общаться и с простыми сотрудниками, и с президентом страны.

Попасть на выбранную позицию непросто. Если речь идет о топ-менеджерах, придется пройти несколько этапов. Это тесты на определение мотивации в работе, личностные качества, коммуникативные особенности, умение вести себя в конфликте, профессиональные тестирования и задания, стажировка, тщательная проверка рекомендаций и профессиональной репутации. Такой вдумчивый подход к найму нужен в том числе и для самого топового соискателя, ведь выбор не «той компании» чреват коротким разочаровывающим сотрудничеством, которое негативно скажется на резюме менеджера.

Можно ли торговаться на собеседовании? Да, но это должно быть обоснованно. Если вы работодатель, до начала переговоров о компетенциях уточните, из чего состоит сумма заработной платы: окладная часть, переменная, премиальная, суммы прочих выплат и компенсаций, какие возможны варианты в изменении системы заработной платы. При собеседовании можно рассматривать разные комбинации этих составляющих. Со стороны соискателя также вполне приемлемо обсуждать даже повышение изначально заявленного уровня заработной платы, если вы оценили, что предложенный объём работы и ответственности гораздо больше, чем вы обсуждали при первом общении.

Хорошие зарплаты платят тем, кто действительно вовлечен в решение задач бизнеса

Рифат Амиров генеральный директор кадрового агентства «Карьера» Искать работу на 200 тыс. руб. — это не то же самое, что искать работу на 50 тысяч. Во-первых, таких «дорогих» вакансий на рынке примерно 10-15 % от общего числа. Во-вторых, «дорогие» работодатели на свои вакансии отбирают в основном людей с очень узкими компетенциями. Например, в логистическую компанию не примут человека из банка, даже если он опытный и способный. В-третьих, в конкурсе на высокодоходные вакансии всегда большая конкуренция.

Иногда работодатель не может закрыть такую вакансию месяцами. Причина и в том, что компетенции соискателей не удовлетворяют требованиям вакансии, и в том, что некоторые из этих соискателей желают много получать, но не хотят так же много отдавать. Речь идет об ответственности, о способности и желании взять на себя больше, чем просто хорошо выполнять свою работу.

С другой стороны зачастую сам работодатель не может качественно подобрать кандидата. Вакансия «дорогая», поэтому он старается найти лучшего из лучших. Утверждает целый ряд жестких требований, тестирует, проверяет, долго «копается». Но в итоге решение принимает на основании своего впечатления: понравился кандидат или нет.

Вывод для соискателей один: на «дорогие» вакансии надо больше готовиться. В деталях изучить компанию, понять цель должности, какие задачи стоят перед работодателем, что я, как новый сотрудник смогу привнести в общее дело. Хорошие деньги платят тем, кто на самом деле вовлечен в системообразующие задачи бизнеса.

Уральские рабочие сегодня получают больше руководителей в офисе

Наталья Воронова руководитель рекрутингового направления компании «Апрайт» Чем важнее профессиональные навыки специалиста, тем более высокую цену готов за нее платить бизнес. Сегодня уровень дохода токаря, газосварщика или машиниста крана/ экскаватора на уральском производстве может быть значительно выше заработной платы линейного руководителя в офисе. Не только потому, что операции, которую они выполняю ценны, но и потому, что в текущий момент эти профессионалы в дефиците: квалифицированных специалистов рабочих специальностей меньше, чем вакансий. К примеру, уровень дохода машиниста экскаватора в уральских компаниях в большинстве случаев составляет 100-120 тыс руб., в отдельных случаях может достигать 150 000 рублей (по данным справочника «Зарплаты Урала», 2-е полугодие 2020 г.)

Впрочем, высокие зарплаты готовы платить не только тем, кто работает «руками». Экспертные или креативные решения сотрудников могут быть серьезным конкурентным преимуществом компании. Речь идет не об управленцах, а о специалистах-экспертах в своей области - финансистах, технологах, дизайнерах, программистах, докторах и т. д.

Квалифицированному программисту уральские работодатели готовы платить порядка 140 тыс. рублей. А работа личного помощника директора крупного промышленного предприятия оценивается на уровне 128 тыс. руб. в месяц.

Но даже такие специалисты в рамках своего профессионального развития, бывает, готовы рассматривать варианты смены места работы. Согласно ExecutiveSearch-практике компании АПРАЙТ дельта для перехода профессионала в новую компанию может составлять плюс 20–25% к текущему уровню.

Хороших управленцев — единицы

Юлия Аверина директор кадрового центра «Метрополис» Большинство кандидатов хотят продать себя «подороже». Это объяснимо. Но в целом на рынке труда уже сложился уровень заработных плат. И работодатели хорошо научились оценивать, стоит ли кандидат заявляемых денег.

Однако это не значит, что надо слепо соглашаться на указанные деньги. На собеседовании торговаться можно. Но важно следовать определенным рекомендациям:

Реально оценивать свою стоимость. В первую очередь — не завышать. Держать в голове минимальную для себя цифру зарплаты. Оценивать все составляющие материальной мотивации: компенсации за автомобиль или за проезд, медицинскую страховку, годовые бонусы. Оценивать перспективы компании, как работодателя. Не выглядеть мелочным или меркантильным. Когда кандидат начинает сильно уходить в детали по поводу заработной платы (сколько раз в месяц выплачивают зарплату, переводят на карту или выдают наличными, сколько составляют суточные при командировках и т. д.), это играет против него.

И еще хочу предостеречь от одной распространенной ошибки кандидатов: не высылайте свое резюме на все «дорогие» вакансии. Иначе вы попадете в «черный» список агентства или работодателя.

Поясню. Как только мы публикуем на работном сайте вакансию с зарплатой от 100-150 тыс. руб., мы получаем массу откликов. Но процентов 90% — пустышки. Такое ощущение, что зарплата затмевает глаза кандидатам и они уже не читают саму вакансию.

Да, мы, как рекрутеры, любим «дорогие» вакансии, они дороже стоят. Но и вести их сложнее. Вакансии с хорошей зарплатой — это в большинстве своем вакансии руководящего уровня. Сразу же встает вопрос наличия у кандидата управленческих навыков. А с этим — беда. Практически все руководители считают себя хорошими управленцами. Но хороших управленцев — тех, которые могут выстроить систему, которые умеют формировать команду и видят бизнес стратегически — единицы.

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