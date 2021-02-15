Сеть Fix Price объявила о намерении провести IPO

Сеть магазинов фиксированных цен разместит ценные бумаги в Лондоне и Москве, но может и отказаться от IPO. В любом случае акционеры не собираются выходить из бизнеса.

Ритейлер Fix Price объявил о планах провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Компании нынешних акционеров компании Luncor Overseas S. A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd структуры Marathon Group Александра Винокурова и GLQ International Holdings Ltd (дочка Goldman Sachs Group) продадут часть глобальных депозитарных подписок.

При этом акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO. При этом Fix Price может решить и не размещать свои бумаги на биржах, говорится в сообщении.

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price была создана в России в 2007 г., сейчас она включает более 4200 магазинов в 78 регионах России, Казахстане, Грузии, Беларуси, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручке ритейлера за 2020 г. превысила 190 млрд руб.

«У нас нет товаров, которые мы продаем в минус». Как Fix Price дорос до IPO в $6 млрд

Ранее сообщалось, что оценка Fix Price на IPO может составить порядка $6 млрд. В начале 2020 г. основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продали менее 10% акций компании инвестбанку Goldman Sachs.