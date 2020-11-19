Сеть дискаунтеров Fix Price собралась на IPO в Лондоне. Ее оценивают дороже Ozon

Падение доходов россиян привело к расцвету дискаунтеров всех мастей. Прибыль Fix Price до уплаты налогов оказалась выше, чем у любого публичного российского ритейлера.

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price рассматривает возможность первичного размещения акций на Лондонской или Московской бирже, оценка компании может составить порядка $6 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

IPO — один из стратегических вариантов развития для ритейлера, говорит основатель Fix Price Сергей Ломакин. В начале 2020 г. он вместе с соучредителем Артемом Хачатряном продал менее 10% акций инвестбанку Goldman Sachs, сумма сделки не раскрывается.

Модель бизнеса Fix Price оказалась очень успешной: реальные доходы россиян после падения курса рубля в 2014 г. так и не восстановились, и дискаунтеры процветают благодаря ухудшившейся экономической ситуации.

С сокращением доходов потребители стараются избегать покупок в крупных супермаркетах, где никогда не знаешь, сколько денег ты в конечном итоге потратишь, — говорит Сергей Ломакин.

Сеть Fix Price сейчас насчитывает более 4 тыс. магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Латвии и Грузии. Выручка компании в 2019 году составила 142,9 млрд руб., чистая прибыль — 13,2 млрд руб., EBITDA — 27,2 млрд руб. То есть прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации достигает 19% от выручки, что больше, чем у любого публичного ритейлера в России, считает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. За первые девять месяцев 2020 г. сопоставимые продажи в одной точке выросли на 16%, показатель растет двузначными темпами 15 кварталов подряд.

Оценка Fix Price может оказаться выше оценки Ozon, одного из крупнейших российских интернет-ритейлеров, который собрался проводить IPO в США, компанию оценили в $5-5,5 млрд.

Ставка на бедность: X5 Retail Group запускает жесткий дискаунтер

На фоне падения доходов граждан в России расширяются дискаунтеры всех мастей. Продуктовые магазины низких цен, такие как «Светофор», оказались настолько успешными, что крупнейшие ритейлеры, X5 Retail Group NV и «Магнит» скопировали этот формат и запустили аналогичные проекты, «Чижик» и «Моя цена». В них сделан упор на ограниченный ассортимент и собственные бренды.