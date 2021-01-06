Екатеринбург вошел в десятку городов с высоким качеством жизни

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ исследовали уровень жизни в российских городах в 2020 г. На первых местах традиционно оказались Москва и Санкт-Петербург.

В пятерку российских городов с самым высоким уровнем качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. В топ-10 попали Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, их приводит ТАСС.

Исследование проводилось в течение 2020 г. в российских городах с населением свыше 250 тыс. человек. Основные критерии, которые учитывались при оценке: распространенность бытового насилия и бытового травматизма, конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями, интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям), склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг, состояние инфраструктуры и качество городского управления. Специалисты опрашивали респондентов и на основе этих данных вывели единый индекс качества жизни.

Ранее россияне рассказали, что считают главными признаками качества жизни. На первом месте оказалось хорошее здоровье, но при этом в реальности участники опроса куда чаще говорили о наличии автомобиля. Больше половины опрошенных (54,7%) заявили, что качество жизни их полностью или скорее устраивает. При этом женщины выражали удовлетворение жизнью чаще мужчин (56,8 против 52,6%). Молодые (от 18 до 29 лет) называли свою жизнь качественной намного чаще (62%) людей в возрасте от 30 до 49 лет (54,2%) и старше 60 лет (52,5%). При этом Москва стала единственным регионом, где качеством жизни удовлетворены почти 70% опрошенных. Недовольство качеством жизни чаще других выражали респонденты из Дальневосточного (53,8%), Сибирского (50,4%) и Южного (50,3%) федеральных округов, писал DK.RU.