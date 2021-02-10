«Подозреваю в мошенничестве». Руководство парка ЦПКиО проверяют силовики

Бывший директор парка написал в полицию заявление на Екатерину Кейльман. Он считает, что подрядчика для установки колеса выбрали незаконно, а сам парк недополучает доход от работы коммерсантов.

Директора Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Екатерину Кейльман вызвали в отдел полиции №7 Октябрьского района города, пишет ЕАН. Как сообщает издание, заявление на нынешнего руководителя парка написал бывший директор ЦПКиО Владимир Черменинов, который возглавлял парк с 2004 по 2015 г. Он обвиняет Екатерину Кейльман в мошенничестве.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стало заключение контракта на установку нового колеса обозрения, а также финансовые итоги проведения мероприятия «Масленица-2020». Владимир Черменинов рассказал изданию, что вырученные на массовых гуляниях деньги всегда шли парку:

Мои знакомые бизнесмены, которые к ней обратились, сказали, что в 2020 г. она запрашивала около 30 тыс. за место. Я сам в прошлом году посещал Масленицу и произвел свои подсчеты, насчитал около 80 домиков. То есть прибыль должна была получиться в 2 млн. 400 тыс. В парке на глаз было около 40 тыс. людей, хотя сама Кейльман говорила о 120 тыс. С каждых десяти тысяч парк зарабатывал миллион. То есть около трех миллионов парк должен был заработать, может, больше. Коммерсант, которая собирала деньги с бизнесменов, отдала парку только 115 тыс. руб., хотя парк должен был только за торговые места получить около 2,5 млн. руб. Это статья «Мошенничество», — рассказал Владимир Черменинов.

Кроме того, бывший директор парка написал в органы заявление о неправомерном выборе подрядчика для установки нового колеса обозрения:

У меня была когда-то была инициатива установить обзорное колесо в ЦПКиО, я вышел на главу администрации города Александра Якоба. Нам тогда не разрешили, потому что земля принадлежит Свердловской области, фундаментные, капитальные объекты делать на ней нельзя. И вдруг Кейльман объявляет, что установить обзорное колесо можно. И это было бы здорово, дело хорошее. Но вот в конкурсе появился победитель, разместили на сайте название фирмы. Оказалось, фирма, которая победила, еще даже не была создана в тот момент, когда проводился конкурс. Она только через три дня зарегистрировалась. Это была липа, однодневка, — добавил Владимир Черменинов.

Екатерина Кейльман подтвердила, что посещала полицию по жалобе Черменинова, но не стала раскрывать подробности конфликта.

Добавим, что после назначения директором парка Екатерины Кейльман, вновь подняли тему реконструкции парка. Как рассказывал DK.RU, концепцию разрабатывало голландское бюро Svesmi по заказу Acons Group — эта компания строит ЖК Clever Park рядом с ЦПКиО. Общие инвестиции оценивались тогда в 2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. должны были внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет. Однако в феврале 2021 г. стало известно, что реконструкция может затянуться: из-за сокращения финансирования администрации города не хватает денег, чтобы окончательно сформулировать техзадание для проектирования. Директор парка Екатерина Кейльман оценила работы по проектированию в 120 млн руб.

Начальник управления культуры города Илья Марков, курирующий вопрос реконструкции, отметил, что участие в проекте частных инвесторов под вопросом, поскольку до сих пор не разработана модель привлечения частного финансирования.