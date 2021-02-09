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На российский H&M завели дело о неуплате таможенных пошлин на 3 млрд руб.

На российский H&M завели дело о неуплате таможенных пошлин на 3 млрд руб.
Автор фото: Shwangtianyuan. Иллюстрация: Wikimedia.org

Таможня возбудила уголовного дела против российского подразделения шведского ритейлера, заподозрив его в недекларировании части лицензионных сборов. Топ-менеджерам грозит реальный срок.

#ТАМОЖНЯ#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Федеральная таможенная служба в декабре 2020 г. возбудила уголовное дело против российского подразделения шведского одежного ритейлера H&M по подозрению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на 3,1 млрд руб., пишет Bloomberg. ФТС считает, что компания не включила часть лицензионных сборов, которые она платит своей материнской структуре, в декларации при импорте товаров с 2016 по 2019 гг.

H&M заплатила 3,1 млрд рублей в 2019 году, чтобы покрыть расхождение, выявленное после аудита, сказал источник агентства. Однако выплата не помогла избежать возбуждения уголовного дела. Теперь российскому подразделению компании грозит штраф в два раза больше этой суммы, а его топ-менеджерам — даже тюремное заключение.

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Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что расследование ведется, но не смогла предоставить подробностей, поскольку не получила информации от местных властей. Федеральная таможенная служба пока не ответила на запрос о комментарии.

Акции H&M на новостях упали на 1,7%. 

Продажи H&M в России составили $745 млн в финансовом году, закончившемся 30 ноября, говорится в отчете компании. У ритейлера было 155 магазинов в стране, Россия является для него седьмым по величине рынком. H&M — крупнейший в Европе розничный одежный ритейлер, компания работает в 74 странах мира, у нее порядка 5 тыс. магазинов.

Автор: Андрей Пермяков
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