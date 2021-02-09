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Российские студенты хотят в IT и искусство. Где и ради чего планируют работать 20-летние

Российские студенты хотят в IT и искусство. Где и ради чего планируют работать 20-летние
Иллюстрация: pixabay.com

Компаниями-лидерами в студенческом рейтинге стали традиционные «Сбер», «Газпром» и Google. Но постепенно становится понятно: если ты айтишник, разумнее идти в образование или банк. Статистика.

#КАРЬЕРА#НОВОСТИ

Образовательный сервис Changellenge провел исследование карьерных предпочтений российских студентов. В опросе приняли участие 5,5 тысячи студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад. Опрос проводился с октября по декабрь 2020 года. Было охвачено 30 ведущих вузов, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, ИТМО, РЭШ, пишет The Bell.

Выяснилось, что начинающие специалисты предпочитают сферу информационных технологий, консалтинг, рекламу и маркетинг. Далее следуют такие сферы:

  • искусство, культура и развлечения;
  • нефтегазовая промышленность;
  • банки;
  • FMCG;
  • инвестиции и инвестиционный банкинг;
  • образование;
  • государственная служба;
  • аудит и налоги.

Самыми популярными компаниями, скомпонованными по отраслям, стали:

— Банковская сфера: «Сбер», «Тинькофф банк», ВТБ, «Альфа банк», ЦБ.

— Финансы и инвестиции: Goldman Sachs, «Московская биржа», Deutsche Bank, J.P. Morgan, «Атон».

— Нефтегазовые компании: «Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», Schlumberger.

— Ритейл: IКЕА, X5 Retail Group, Uniqlo, H&M, Adidas.

— IT: Google, «Яндекс», Mail.ru Group, Microsoft, «Лаборатория Касперского».

— FMCG: P&G, Unilever, Mars, Coca-Cola, Danone.

— Логистика: «РЖД», FM Logistic, DPD.

Главным фактором при выборе работодателя студенты назвали размер зарплаты. На втором месте — возможность международной карьеры. Далее, по мере убывания, следуют уникальные, интересные проекты, смысл и ценность работы, дружелюбная атмосфера, баланс работы и личной жизни, быстрый карьерный рост.

Андрей Алясов, CEO и основатель Changellenge, подчеркнул:

Нужно обратить внимание на повальное увлечение IT. Учитывая, что сейчас почти в любой крупной компании происходит цифровая трансформация, я бы посоветовал компаниям больше рассказывать про это и пояснять, как именно работодатель будет использовать IT в будущем. На текущий момент великолепно с подобной задачей справляются банки: они уже в топе предпочтений у студентов, изучающих IT, и подбираются к топ-10 среди студентов технических и бизнес-специальностей.

Ранее на DK.RU: «Мы конкурируем не с вузами, а с Netflix, Ivi и Dota». Как пандемия изменила образование

Автор: Александра Клименко
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