Госпиталь Тетюхина все-таки сможет получить «коронавирусные» выплаты

Центр с июня 2020 г. принимает пациентов с COVID-19, а в декабре открыл для больных круглосуточный стационар. Но врачи ни разу не получали региональные выплаты.

Правительство Свердловской области включило Уральский лечебно-реабилитационный центр имени В.В. Тетюхина в список организаций, которые в 2021 г. получат региональные выплаты за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом, сообщает ЕАН. По данным издания, соответствующее постановление губернатор региона Евгений Куйвашев подписал 4 февраля.

Пациентов с COVID-19 госпиталь принимает с июня 2020 г., в декабре был открыт специализированный стационар, но региональных выплат, положенных медикам, работающим с такими пациентами, сотрудники не получали. В январе больше сотни работников госпиталя написали об этом открытое письмо губернатору и главе региональной прокуратуры Сергею Охлопкову. Письмо опубликовали СМИ, и ситуация стала меняться. По словам советника генерального директора УКЛРЦ Михаила Лаврова, за прошлый год выплата положена 120 работникам, общая сумма превышает 3 млн руб., пока этих денег медики не получили.

Напомним, что перейти на другие виды медицинских услуг, в том числе тестирование по коронавирусу, медцентр вынудила ситуация с квотами. Центр не смог получить квот от областных властей по своей специализации — на ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов.

При этом ситуация с отсутствием квот длится уже не первый год. В 2019 г., как писал DK.RU, современный медцентр, в который вложил все деньги миллиардер Владислав Тетюхин, оказался на грани закрытия из-за сокращения квот на лечение. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

В 2018 г. медцентр выиграл госконтракты на «оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии» на 195 млн руб. В 2019 г. Минздрав не стал заключать госконтракты с центром. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Владислав Тетюхин называл эту ситуацию «планомерным уничтожением» госпиталя.