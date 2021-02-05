Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
75,11
89,88
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Госпиталь Тетюхина все-таки сможет получить «коронавирусные» выплаты

Госпиталь Тетюхина все-таки сможет получить «коронавирусные» выплаты
Иллюстрация: УКЛРЦ им. В.В.Тетюхина

Центр с июня 2020 г. принимает пациентов с COVID-19, а в декабре открыл для больных круглосуточный стационар. Но врачи ни разу не получали региональные выплаты.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Правительство Свердловской области включило Уральский лечебно-реабилитационный центр имени В.В. Тетюхина в список организаций, которые в 2021 г. получат региональные выплаты за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом, сообщает ЕАН. По данным издания, соответствующее постановление губернатор региона Евгений Куйвашев подписал 4 февраля.

Пациентов с COVID-19 госпиталь принимает с июня 2020 г., в декабре был открыт специализированный стационар, но региональных выплат, положенных медикам, работающим с такими пациентами, сотрудники не получали. В январе больше сотни работников госпиталя написали об этом открытое письмо губернатору и главе региональной прокуратуры Сергею Охлопкову. Письмо опубликовали СМИ, и ситуация стала меняться. По словам советника генерального директора УКЛРЦ Михаила Лаврова, за прошлый год выплата положена 120 работникам, общая сумма превышает 3 млн руб., пока этих денег медики не получили.

Напомним, что перейти на другие виды медицинских услуг, в том числе тестирование по коронавирусу, медцентр вынудила ситуация с квотами. Центр не смог получить квот от областных властей по своей специализации — на ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов.

При этом ситуация с отсутствием квот длится уже не первый год. В 2019 г., как писал DK.RU, современный медцентр, в который вложил все деньги миллиардер Владислав Тетюхиноказался на грани закрытия из-за сокращения квот на лечение. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

В 2018 г. медцентр выиграл госконтракты на «оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии» на 195 млн руб. В 2019 г. Минздрав не стал заключать госконтракты с центром. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Владислав Тетюхин называл эту ситуацию «планомерным уничтожением» госпиталя

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК начнет строительство гастромолла за 1,5 млрд руб. в центре Екатеринбурга в 2021 г.УГМК начнет строительство гастромолла за 1,5 млрд руб. в центре Екатеринбурга в 2021 г.
  • «Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии«Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии
  • «Надругательство над правосудием». Российский бизнес — о приговоре Навальному«Надругательство над правосудием». Российский бизнес — о приговоре Навальному
  • «В России-2021 лучше, чем в СССР-80, но лишь пока. Уже есть признаки раковой опухоли»«В России-2021 лучше, чем в СССР-80, но лишь пока. Уже есть признаки раковой опухоли»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.