Госпиталь Тетюхина оборудуют для работы с коронавирусными больными. Их число растет

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Общее количество переболевших COVID-19 в регионе перевалило за 30 тысяч. В таких условиях оперативное выявление людей, зараженных коронавирусом, становится важной стратегической задачей. Понимая это, наш госпиталь начинает тестирование жителей Нижнего Тагила на COVID-19. В день лаборатория сможет принимать около 40 пациентов, рассматривается возможность проведения исследований по полису ОМС, — сообщили в медцентре Тетюхина.

Действительно, в регионе, как и в целом по России, последние две недели растет число случаев выявления больных COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки в регионе зарегистрировали 184 новых случая, большая часть из них — 122 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 30526, напоминает JustMedia.ru.

При этом ежедневно увеличивается количество тяжелых пациентов. По данным на 8 октября, таких в регионе 130 человек, 115 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 — на аппаратах ИВЛ.

За все время эпидемии уральские медики вылечили от коронавируса 22632 пациентов, не удалось спасти 633 человек — еще шесть смертей зарегистрировали в последние сутки.

В целом по России за последние сутки выявлено 11493 новых случаев коронавируса, в больницах российских регионов почти закончился резерв коек для пациентов с коронавирусом, сообщал DK.RU. В Москве снова вводятся ограничения, собственникам крупных компаний рекомендовали перевести часть сотрудников вновь на удаленный режим работы. Школьников отправили на каникулы.

По Екатеринбургу также прокатилась волна сообщений о возможности введения досрочных каникул и перевода детей на дистант. Однако в оперативном штабе эту информацию опровергли:

В мессенджеры приходит информация о переводе школ на дистант. Призываем свердловчан не верить фейкам! Департамент образования администрации Екатеринбурга не издавал приказов о переводе с 19 октября этого года всех общеобразовательных организаций на обучение с применением дистанционных технологий. Распространяемая информация является ложной, — такое сообщение опубликовал сегодня официальный телеграм-канал оперштаба.

Что касается госпиталя Тетюхина, перейти на другие виды медицинских услуг, в том числе тестирование по коронавирусу, медцентр вынудила ситуация с квотами.

Квот на ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов центр в этом году от областных властей не дождался. Своих пациентов мы будем направлять в подведомственные Минздраву Свердловской области лечебно-профилактические учреждения. Пациентам Свердловской области, которым необходимо первичное эндопротезирование коленных суставов, мы можем его сделать в этом году в счет федеральных квот. Для этого надо обратиться к нам в клинику, можно удалённо через сайт. Мы обязательно со всеми свяжемся, — заявил генеральный директор УКЛРЦ Алексей Щелкунов (цитата по ЕАН).

Напомним, ситуация с отсутствием квот длится уже не первый год. В 2019 г., как писал DK.RU, современный медцентр, в который вложил все деньги миллиардер Владислав Тетюхин, оказался на грани закрытия из-за сокращения квот на лечение. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

В 2018 г. медцентр выиграл госконтракты на «оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии» на 195 млн руб. В 2019 г. Минздрав не стал заключать госконтракты с центром. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Владислав Тетюхин называл эту ситуацию «планомерным уничтожением» госпиталя.