«На рынке идеальный шторм: массовое банкротство малого бизнеса ждем к концу 2021 года»

В 2020 г. в стране действовал мораторий на банкротства. Но помог он не всем. Во многом малый и средний бизнес бесплатно прокредитовал крупные фирмы, а теперь сам оказался в ловушке.

Алексей Головченко, управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО»:

— В 2020 г. был введен мораторий на банкротства для определенного круга компаний.

Сама идея введения моратория, безусловно, несла в себе рациональное зерно, так как дала многим компаниям возможность восстановить финансово-экономическое положение от мощного удара, нанесенного локдауном. Но, на мой взгляд, практика применения моратория пошла немного не по тому пути: хотели сделать как лучше, а получилось как всегда.

Почему? Потому что мораторий на банкротства был введен для системообразующих компаний, а также для бизнеса из пострадавших отраслей. Но вообще-то пострадали все.

Полагаю, мораторий в большей степени помог огромному пласту компаний из сегмента крупного бизнеса. Когда системообразующие фирмы поняли, что получили этот статус, они автоматически кинули всех своих кредиторов. Малый бизнес в итоге прокредитовал крупный и, как всегда, оказался в числе проигравших. Причем последние ничего не могли сделать, им просто не платили деньги.

Получается, что за возможность финансового оздоровления одних компаний фактически заплатили другие компании, которые не только не могли инициировать банкротство, но также были лишены возможности начислять неустойку за просрочку исполнения обязательства.

Тот факт, что кредиторы были практически полностью лишены возможности получить свои деньги, поставил их в очень жесткие условия, многие из них остались без оборотных средств более, чем на полгода, в результате чего возник мощный кассовый разрыв.

Некоторые компании мораторием жестко злоупотребляли. Действительно, зачем своевременно рассчитывается с кредиторами, если у тебя есть законная возможность отодвинуть этот момент более, чем на полгода, и получить беспроцентные оборотные средства? Народ у нас ушлый, если есть возможность заработать за счет ближнего, этой возможностью обязательно воспользуются.

Думаю, что уже в течение ближайшего месяца количество заявлений на банкротства юридических лиц увеличится в разы.

Вообще историю с мораторием я бы назвал во многом отсрочкой смерти. Например, был введен мораторий для компаний туристического бизнеса, но он прекратил свою работу с 7 января 2021 г. А что, с этого дня туристическому бизнесу резко хорошо стало?

Многие сейчас хотели бы выйти из бизнеса, но ликвидировать компанию, у которой есть долги, нельзя. Вообще говоря, закрывать бизнес сложно, долго и дорого.

Необходимо разделять банкротство компаний и банкротство физических лиц.

В отношении граждан государство включило зеленый и свет и сказало: «Ребята, банкротьтесь сколько хотите». Хоть судебно, хоть внесудебно, в зависимости от размера долга. Процедура банкротства для граждан максимально привлекательна, и физики массово не идут банкротиться только потому, что процедура незнакома и в нашей стране пока что не сложилась традиция банкротства физических лиц.

Что касается банкротства компаний, то здесь диаметральная противоположность — для них этот процесс очень сложный и болезненный. Такое банкротство задевает всех: и собственников, и всех родственников, и директоров, и топ-менеджеров.

Если компания находится в неустойчивом финансовом положении, это считается предбанкротным состоянием. С точки зрения формальных экономических и правовых критериев, у нас около 80% всех компаний в стране находятся в таком состоянии. И это опасный звоночек.

Например, если у компании есть финансовые трудности, фирма отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, то директор должен обратится в суд с заявлением о признании компании банкротом. Если этого не сделать, то субсидиарной ответственности, а вместе с ней и лишения личного имущества не избежать.

Кто ответит по счетам?

Бывает, что предприниматели знают о своем плачевном положении, но до последнего уговаривают директоров и бухгалтеров держаться на плаву. Это плохая ситуация для всех, потому что возникает конфликт интересов. Директор должен заявить о банкротстве, а предприниматель из последних сил старается сохранить бизнес и говорит: «Нет, потерпи, сейчас месяц-два и выкарабкаемся». Все эти «потерпим» и «все наладится» — это путь в субсидиарку. Владельцы бизнеса стараются любым способом оттянуть запуск процедуры, подчищая все хвосты, заметая следы и выводя активы.

Причем расстрельная позиция в этом случае будет не у собственника, а у топ-менеджеров, которые не заявили о предбанкротном состоянии. Субсидиарная ответственность коснется каждого причастного к текущему положению дел. А это значит, что если бюджета организации не хватит для погашения ее долгов, покрывать их придется директорам из своего кармана.

Оптимальная позиция наемных директоров компании в кризисных условиях — вовремя оценить ситуацию и сигнализировать владельцу бизнеса о срочной необходимости в инициировании процедуры банкротства. Запасной выход — предоставить суду информацию о бенефициаре компании в надежде на шанс избежать субсидиарной ответственности или хотя бы снизить ее.

В таких условиях топ-менеджерам нужно действовать поэтапно и максимально подстраховаться.

1. В первую очередь займитесь балансом предприятия. Например, зачастую на нем числится то имущество, которого на самом деле уже нет. Отдельное внимание уделите дебиторской задолженности — приложите все силы для ее взыскания или списания.

2. Подготовьте бизнес-план для выхода из кризисной ситуации. Он станет весомым аргументом против привлечения к субсидиарной ответственности.

3. Максимально ограничьте число новых обязательств. Ответственность за неподачу заявления о банкротстве оценивается за счет размера новых обязательств, возникших в течение месяца после даты, в которую следовало инициировать процедуру.

4. Заблаговременно подготовьтесь к личному банкротству. Желательно, чтобы в собственности у вас было единственное жилье, а также составлен брачный договор. Ни в коем случае не заключайте сделок, которые могут привлечь внимание контролирующих органов.

5. С особой осторожностью и вниманием отнеситесь к выбору даты подачи заявления о банкротстве. Здесь нужно просчитать и взвесить все моменты: возможность беспрепятственного заключения значимых сделок, отсутствие при этом дополнительных оснований для субсидиарной ответственности, возможность самостоятельной подачи заявления первым.

В нынешней экономической ситуации многие компании МСБ оказались втянуты в воронку предбанкротного состояния. Кроме того, что они должны подать на себя заявление в суд, с ними не имеют право работать «хорошие» фирмы. А как понять, что твоим контрагентом является предбанкротная компания, если предприниматели сидят и ждут, что банкротство обойдет их бизнес стороной?

Например, здоровая компания решила поставить продукцию предбанкротному предприятию, с которым давно работает, но не знает о его плачевном положении. И пусть в знак давнего сотрудничества, а также в надежде на скорое выздоровление предбанкротное предприятие заплатило без задержек за товар. Сделка прошла, все довольны.

Но вот через некоторое время фирма уходит в банкротство, потому что «не получилось выплыть». Тогда сделка с «хорошей» компанией может быть оспорена, а денежные средства истребованы назад.

Что дальше?

Мораторий кончился, поддержку бизнесу больше не оказывают, потому что, по мнению властей, она ему не нужна. Мы имеем ситуацию, когда сформировался идеальный шторм для банкротств.

В 2020 г. количество банкротств снизилось на 30% по отношению к 2019 г. По данным статистики, мораторием воспользовались порядка 200 тыс. компаний, и далеко не всем удалось восстановить свое финансовое положение за период его действия. В ближайшее время мы будем наблюдать действие «отложенного спроса» на банкротства.

Мы прогнозируем старт массовых банкротств к концу 2021 г., но самый пик, вероятно, придется на 2022 г. Думаю, что к 2023 г. мы увидим новый экономический ландшафт, где малого и среднего бизнеса будет очень мало.

На данный момент предпринимателям МСБ важно трезво оценить свои силы и быть честными с собой. Как я уже сказал, надеяться на «выкарабкаемся» и «прорвемся» очень опасно, потому что статистика не на их стороне, оснований для восстановления немного.

В Россию прилетели сразу несколько черных лебедей: это и пандемия, и закрытые границы, которые не дают развиваться экспорту, а еще слабый рубль и санкции.

Думаю, что предпринимателям надо заранее, то есть еще вчера, готовиться к банкротству бизнеса, просчитывать шаги, чтобы не остаться через год-два без личного имущества из-за субсидиарной ответственности. Понимаю, что звучит не очень красиво, но такова реальность.

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