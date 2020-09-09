«Неуклюжие действия государства и банков ставят на колени большую часть бизнеса в России»

Евгений Коган, инвестбанкир, президент компании «Московские партнеры», профессор НИУ ВШЭ:

— На фоне просадки рубля, событий в Беларуси и истории с отравлением Навального мы отвлеклись от темы, которая очень скоро может стать номер один в России: массовые банкротства частного бизнеса. Вы думаете, я драматизирую? Посудите сами.

Банки отменили заявки на кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков. Всего было подано около 370 тыс. таких заявок, в «зоне риска» — примерно 40% из них. Также помним, что с 1 сентября была введена упрощенная внесудебная процедура банкротства граждан.

Ждем волну банкротств. И очень скоро. Что видим? Гражданам нечем платить кредиты. Банки настроены не особенно дружелюбно, прощать должников не хотят. Точнее, не могут, ибо не имеют такой возможности.

Казалось бы, государство выплатило пособия на детей, декларировало нерабочие дни с сохранением зарплат, (правда, за счет работодателя), снизило налоговую нагрузку для пострадавших предприятий, ввело точечный мораторий. Что еще нужно?

Проблема в том, что, несмотря на «успешную работу» в области огосударствления экономики и всей нашей жизни, часть людей, работающая на малый и средний бизнес (который, спасибо ОКВЭДам, точнее, тем, кто придумал это иезуитское издевательство), не попала под имеющиеся меры поддержки.

У бизнесменов банально закончились деньги. Появляются первые пострадавшие: людям урезают, а то и вовсе не платят зарплаты. Я уже давно говорил о том, что доить бизнес бесконечно не получится.

К слову, работа «на государство», вопреки распространенному мнению, светлого будущего не гарантирует, поскольку есть примеры банкротств даже дочерних предприятий госкорпораций.

Что будет дальше?

Боюсь, проблемы физиков, что начинаются сейчас, это первая ласточка. Мы видим следствие, но не причину. Люди не гасят кредиты не по злой воле, а потому, что у бизнеса закончились деньги на зарплаты. Если ничего не предпринять, страна поделится не на тех, кто сидит и охраняет, а на должников и кредиторов, причем денег не будет ни у кого.

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Чем это грозит? Согласно данным Федресурса, 98% банкротств в России завершается ликвидацией компании; с 2015 г. доля «реабилитационных» процедур не превышает 2%.

А если учесть, что малым бизнесом в принципе занимается примерно 5% населения (обеспечивая более 20% рабочих мест!), то становится совсем печально. Эти пять процентов населения – золотой фонд нашей страны. Уменьшение его даже на 20-25% — катастрофа.

Тут есть нюансы, ведь банкротство — это способ освободиться от долгов, которым еще нужно уметь пользоваться. Но статистика — вещь упрямая. Когда банкротство станет массовым, оно неизбежно похоронит остатки частного бизнеса в России.

Бизнес, исходя из текущих реалий и «безумного желания» государства ему помогать, имеет все шансы почить в бозе. Перед смертью будет агония и четыре ее всадника.

1. Уголовное преследование. Отойду от известного сюжета и начну с самого страшного. Был бы человек, а статья найдется. Тем более, когда искать особо не надо. Печально известны статьи 159 – 159.6 УК, которые позволяют квалифицировать любое неисполнение договора как мошенничество.

Еще есть три специальных состава: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство (статьи 195, 196 и 197 УК соответственно). Их комбинация сыграла злую шутку с Ольгой Боргардт, которая, отбыв наказание за хищение, неожиданно получила обвинение в преднамеренном банкротстве.

А если это не сработает, вот вам неполный список статей УК, которые также может «невзначай» нарушить предприниматель: 171 — незаконное предпринимательство и ее производные, 176 — незаконное получение кредита, 177 — уклонение от долгов, 193 — уклонение от репатриации валюты, 194 — уклонение от уплаты таможенных платежей, 199 — уклонение от налогов и ее производные, 201 — злоупотребление полномочиями. Как видите, пробелов тут не так много.

2. Сохранение долгов. Бытует мнение, что банкротство — это универсальный и простой способ освобождения от долгов. Это не так. В России идет тренд: долги предприятия – долги бизнесмена, это называется «субсидиарная ответственность». Доходит до абсурда. Недавно Верховный Суд подтвердил, что долги умершего бизнесмена — банкрота переходят по наследству его несовершеннолетним детям (дело «Амурского продукта»). Субсидиарка, кстати, в силу пункта 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не погашается даже личным банкротством, а значит, это ярмо будет висеть на бизнесмене и его семье постоянно.

3. Каскадное банкротство. Компании-банкроты в среднем гасят 5,5% требований «рядовых» кредиторов. Это значит, если контрагент банкрот, то его долг можно списать. А что если «упал» ключевой клиент? Так, банкротство группы компаний Е4 повлекло череду банкротств ее подрядчиков, в том числе и гражданина К., в прошлом — успешного бизнесмена, а сегодня банкрота. Уголовного дела пока нет, ведь К. своевременно покинул территорию страны, что, однако, не мешает банку отнимать у его семьи последнюю и не очень дорогую квартиру.

4. Поражение в правах. Часто банки требуют от бизнесменов личного поручительства. Это значит, что если отдать долг не получится, банкротов станет минимум два: сама компания и ее собственник.

Компания, как я говорил, почти неизбежно умрет; что же до поручителя, то даже если он освободится от долгов, кредитов ему не дадут минимум лет 5, о новом бизнесе можно забыть на 3 года, а об управленческой работе в банке — на 10 лет.

Этих последствий избежать не получится никак, они прописаны в статье 213.30 Закона о банкротстве. Также есть неписаное правило — среди госслужащих нет бывших банкротов.

Что делать?

1I Не менее чем на полгода, а то и на год, продлить все существующие меры поддержки бизнеса.

2I Государству мобилизовать для этих целей не менее 2-3 дополнительных триллионов рублей. (Италия, имеющая колоссальный госдолг, выделила на поддержку своего малого и среднего бизнеса не менее 100 миллиардов евро – порядка 8,9 триллионов рублей!). Источниками могут выступать как займы Минфина на цели поддержки бизнеса, так и госгарантии на выпуски облигаций, значительное беззалоговое кредитование по линии МСП и т.д.)

3I Немедленно изменить правоприменение по указанным выше статьям УК. Иначе под риском «прогулки для долгосрочного отдыха» у нас очень скоро окажутся десятки, а, возможно, и сотни тысяч наших соотечественников, виновных лишь в том, что решили заниматься бизнесом.

4I Осознать, что сейчас не время почивать на лаврах по причине меньшего падения нашей экономики относительно иных. Из-за высокой доли государства отечественная экономика крайне инерционна. О реальных последствиях мы «догадаемся» только по истечении не менее года. И они будут крайне печальны, на фоне бурно восстанавливающихся экономик других стран.

Друзья! Неуклюжие, поспешные действия государства и банков рискуют весьма скоро поставить на колени большую часть частного бизнеса в России. Мы же имеем все шансы вновь оказаться в обществе плановой экономики и талонов на «лохматую» колбасу.

Предвидя это (о великий коллективный разум!), доля желающих уехать из страны в поисках лучшей доли выросла до максимума со времен развала СССР.

И напоследок. Допустим, мы будем продолжать считать, что у нас в экономике все отлично и мы в экономическом раю (простите, как обнаружил наш Зоркий Сокол, в «пятерке ведущих экономик мира»). Еще половина предпринимателей обанкротятся, сядут или уедут. Кто будет кормить еще как минимум 10-15 миллионов появившихся голодных ртов? Государство? Государство лишь зафиксирует рост бедности в стране. И победно объявит, что это лучше, чем еще в ряде стран. А ведь можно все сделать совсем иначе.

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Материал подготовлен на основе поста в Facebook Евгения Когана