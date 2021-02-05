Долгий брак, подражательство и 8 часов сна. Жизненные принципы Джеффа Безоса

Безос покидает Amazon на пике роста. Он решил, что именно сейчас можно провести рокировку в руководстве компании и заняться чем-то новым. Что помогает ему принимать столь смелые решения?

Человек, который оставил работу с блестящей карьерой и начал все с нуля в 30 лет. В стартап которого никто не верил, но он продолжал. Сегодня Джефф Безос — богатейший человек в списке Forbes. И именно сейчас он решил покинуть Amazon, оставшись только исполнительным председателем совета директоров. По словам Безоса, сменить должность ему позволяют финансовые показатели и устойчивое положение компании. О жизненных правилах этого безусловно успешного человека пишет ТАСС. Главное — в материале DK.RU.

Правило №1. Не бойтесь начать все с нуля

30-летний Джефф Безос был человеком, которому есть что терять. Он, проработав несколько лет в разных фирмах на Уолл-стрит, дорос до вице-президента финансовой компании D.E.Shaw & Co. Но стабильности ему было мало. Безос, выпускник IT-факультета Принстона, видел, какими захватывающими темпами растет интернет. Ему казалось, что он, устроившись в кресле топ-менеджера, упускает что-то важное.

В 1994 году он уволился, сообщив начальнику, что планирует открыть книжный интернет-магазин. Тот заметил, что идея — неплохая, но больше подходит для человека, у которого нет хорошей работы.

Безос понимал, что очень рискует. Но, по его воспоминаниям из разных интервью, он решился, когда представил себя 80-летним стариком, который жалеет, что не попробовал осуществить мечту.

Правило №2. Не бойтесь провалов и критиков

В 1997 году один заметный бизнес-аналитик выпустил отчет, который назывался «Амазон.Труп». Финансист безжалостно препарировал молодой и слабенький бизнес Безоса: всего 125 сотрудников, а книжные ритейлеры уже запускают свои интернет-магазины.

Тогда, вспоминает Безос, он собрал всех сотрудников и несколько раз повторил:

Вы должны просыпаться по утрам, мокрые от страха, но не перед нашими конкурентами. Бойтесь наших потребителей, потому что они приносят нам деньги. Конкуренты-то уж точно нам денег не принесут.

Правило №3. Не думайте о соперниках

Это правило осталось с Безосом навсегда. Он признает, что нет единой формулы успеха. Есть хорошие предприниматели, которые принимают душ утром и думают, как обойти конкурентов. Но ему проще не думать о соперниках, а ориентироваться только на клиентов.

Правило №4. Долгий брак — это хорошо

Еще три года назад это правило звучало бы «женитесь на лучшей женщине и не разводитесь». Но в 2019 году Безос развелся с писательницей Маккензи Безос, с которой пробыл в браке больше 25 лет. Ранее он говорил, что счастье в браке — один из секретов его успеха. Когда он выбирал спутницу жизни, он понимал, что ему нужна была творческая и умная женщина, которая умеет вдохновлять.

Однажды он сказал, что искал такую женщину, которая могла бы вытащить его из тюрьмы в стране третьего мира.

Правило №5. Любите технологии

В детстве Джефф Безос часто проводил время на ферме дедушки. Там он обожал возиться с техникой и брался за сложные вещи, на которые взрослые давно махнули рукой. Сегодня Джеффа Безоса в прессе называют не только «самым богатым человеком», но и «главным по технологиям».

Amazon — это не просто сайт-агрегатор и система доставки, а растущая технологическая империя. Это «умные» вещи, голосовой помощник Amazon Echo, автомобили-беспилотники, дроны, которые тестируются в доставке товаров, всевозможные роботы на складах, сеть магазинов без продавцов и касс, где покупатель заходит, берет понравившиеся продукты и уходит.

Один из самых амбициозных проектов Безоса — аэрокосмическая компания Blue Origin, которая должна работать в нише космического туризма.

Правило №6. Не бойтесь, что вас обвинят в подражательстве

Перепалки Джеффа Безоса и Илона Маска регулярно становятся инфоповодами для новостей. С годами их отношения становятся все менее доброжелательными. Из недавнего — Маск высмеял Безоса за сделку по приобретению компании Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Он написал в Twitter: «Джефф Безос — подражатель, ха-ха». Но Безоса, кажется, совсем не заботит мнение Маска о его новых проектах.

Правило №7. Оставайтесь простым и хорошо высыпайтесь

Джефф Безос спит по восемь часов. Не любит многозадачности, считает, что она вредит. Если он проводит время с семьей, то не отвлекается на почту и переговоры.

«Я ложусь спать рано, встаю рано. Я люблю завтракать с детьми до того, как они пойдут в школу», — рассказал Безос.

Ранее на DK.RU: «Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса