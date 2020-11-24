«Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса

Нанять людей, которые будут двигать компанию вперед, смотреть на все свежим взглядом и работать в команде? Основатель Amazon считает, что придумал, как отбирать таких из тысяч кандидатов.

Джефф Безос, основатель Amazon, считает, что одним из самых важных элементов успеха компании была и будет оставаться высокая планка при найме сотрудников. Бизнесмен признает, что работать в компании непросто, но именно эффективная работа компании определяет высокие результаты.

Прежде чем нанять нового сотрудника, Безос предлагает задать себе три вопроса, которые помогут понять, действительно ли этот работник нужен вам, пишет Fast Company.

1. Мы будем восхищаться этим человеком?

Еще в 1998 году Безос писал, что ищет людей, которые не просто компетентны. «Я всегда старался работать только с людьми, которыми восхищаюсь, ― отмечал предприниматель. ― Это те люди, у которых вы можете учиться сами и брать с них пример».

Такие сотрудники, считает Безос, постоянно развиваются.

«Самые умные люди постоянно пересматривают проблему, которую они, как казалось, уже решили. Они открыты для новых точек зрения, новой информации, новых идей, противоречий и вызовов своему собственному мышлению», ― считает он.

Проверить, таков ли человек, можно при помощи вопроса: «Расскажите о случае, в результате которого вы получили обратную связь, заставившую вас изменить свою стратегию». Кандидаты, которые хотят работать в Amazon, должны показать, что они открыты для новых идей.

2. Увеличит ли этот человек эффективность группы?

«Мы хотим бороться с энтропией, ― неоднократно подчеркивал Безос. ― И наша планка должна постоянно расти. Я прошу людей визуализировать компанию через пять лет».

Также во время собеседования с кандидатами Amazon привлекает к работе специалистов, которые оценивают, как сотрудник будет способствовать развитию корпоративной культуры. Нужно, чтобы кандидат соответствовал 14-ти принципам лидерства Amazon.

3. Этот человек ― суперзвезда?

Третье качество, которое Amazon ищет в соискателях, ― способность быть «суперзвездой». Безос объясняет это требование так: «Многие люди обладают уникальными навыками, интересами и взглядами, которые обогащают рабочую среду для всех. Часто это даже не связано с их работой».

Суперзвезды могут быть «индивидуалистами», «немного радикальными или даже мятежниками», говорил предприниматель на одном из выступлений в 2018 году. Именно «суперзвезды» могут посмотреть на вещи под другим углом, считают в компании.

Чтобы понять, как устроено мышление кандидата, специалисты по найму могут спросить: «Как вы думаете, что есть особенного именно в вас?». Еще один способ ― смоделировать ситуацию: «Представьте, что Джефф Безос заходит к вам в офис и говорит, что дает вам $1 млн на реализацию вашей лучшей предпринимательской идеи. Что вы предложите?». В компании считают, что, отвечая на этот вопрос, лучшие кандидаты покажут свое нестандартное мышление.

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