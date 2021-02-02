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Снять леса со здания на главной площади Екатеринбурга должны летом

Снять леса со здания на главной площади Екатеринбурга должны летом
Автор фото: Алексей Кунилов. Иллюстрация: Областная газета

Работы по реставрации Уральской государственной консерватории закончатся в августе 2021 г. Чтобы завершить восстановление здания, потребовались дополнительные средства.

#ИСТОРИЯ#ГОРОД#НОВОСТИ

Министерство культуры РФ опубликовало тендер на работы по реставрации здания консерватории в Екатеринбурге. Сумма, указанная в конкурсных документах, составляет 90 млн руб. Это уже второй контракт на восстановительные работы: первый, на 160 млн руб., разыгрывался в 2019 г., его получила московская компания ООО «Равелин». Планировалось, что объект сдадут до 30 октября 2020 г., но в сентябре сроки перенесли на конец мая 2021 г. Новые даты указаны в дополнительном соглашении.

Однако снять леса со здания, расположенного напротив мэрии Екатеринбурга, вряд ли получится раньше августа. В новой закупке, которая размещена 1 февраля, срок окончания работа датирован 15 августа 2021 г. Новый контракт предусматривает установку дверей, окон, систем звукоизоляции, вентиляции и кондиционирования, устройство полов и козырьков, а также благоустройство.

Ректор консерватории Валерий Шкарупа не смог пояснить, для чего проводится новая закупка на 90 млн и по какой причине были продлены сроки по первому контракту, сообщает портал 66.RU.

Все, что касается этих торгов, — инициатива Министерства культуры и дирекции по реставрации. Торги проходили в Москве. Нас здесь просто ставят перед фактом, что у нас тут будет реставрация. Я полагаю, что из-за коронавируса была приостановка работ. У меня уже есть дорожная карта. По ней окончательно все завершить должны 15 августа, — отметил Валерий Шкарупа (цитата по 66.RU).

Отметим, что все закупки на реставрацию здания проводятся с грифом «конкурс с ограниченным участием». Претендовать на контракт могут только компании, имеющие допуск к работе с объектами культурного наследия — здание на Ленина, 26 имеет соответствующий статус. Реставрируется здание за счет федеральных средств.

Недавно DК.RU рассказывал о том, что администрация Екатеринбурга выставила на продажу сразу несколько зданий, входящих в перечень объектов культурного наследия. Новые собственники будут обязаны восстановить прежний облик зданий и вовлечь их в общественную жизнь города. Сделать это необходимо будет в течение трех лет, иначе здания могут забрать. В мэрии пояснили, что ищут зданиям новых владельцев, поскольку в бюджете нет денег на их реставрацию и ремонт. В общей сложности за продажу шести исторических памятников в центре города муниципалитет планирует выручить 123,5 млн руб.

Автор: Инна Вейн
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